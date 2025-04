"Tengo que devolver a Europa lo que me ha dado": las declaraciones del conservador Robert Sarah

Robert Sarah es un cardenal de Guinea, un país del oeste africano. Él, como el resto de los cardenales, asistirá al próximo cónclave, en donde deberá realizarse la votación para elegir al sucesor del papa Francisco.

El cardenal africano, de 79 años, es de los sectores más tradicionalistas. Lo cierto es que, previo a viajar a Roma para la elección del sucesor de Jorge Bergoglio, contó cómo fue que se hizo cristiano y cómo conoció los valores del cristianismo. Además, planteó la idea de la re-cristianización de Europa y las crisis en las familias.

"Me hice cristiano gracias a Europa. Conocí los valores cristianos y los valores humanos a través de Europa. Por eso tengo el deber de devolver a Europa lo que me ha dado", expresó el guineano.

Sarah fue nombrado cardenal el 20 de noviembre de 2010 por el papa Benedicto XVI. Entre sus dichos, también declaró: "Es un deber filial, recibí la vida de mi padre, tengo el deber de apoyar a mi padre".

Cuando fue consultado si se sentía en una misión por reevangelizar Europa, el cardenal comentó: "No soy un misionero, pero siento que es un deber filial, un deber de reconocimiento, para recordarle a Europa lo que me ha dado, para recordarle a Francia lo que me ha dado". Concluyó: "Está en su naturaleza, Europa es cristiana. Hay bases que están ahí para que Europa vuelva a ser cristiana".

Además, quién podría llegar a hacer electo como Papa, habló sobre las crisis en las familias: "Hay una crisis en las familias, porque las vocaciones vienen de las familias. Si las familias no tienen más hijos, si la familia no vive más tiempo para transmitir su fe a los hijos, ¿cómo quieres suscitar entre los niños la vocación, el deseo de entregarse a Dios?".

Finalmente, explicó que, desde su punto de vista: "Si se destruye la familia, si no se favorece la estabilidad de la familia, los niños están desamparados".