La historia detrás del primer video de YouTube que cumplió 20 años

El 23 de abril de 2005, a las 20:27 horas, se subió el primer video a YouTube. El clip, titulado Me at the Zoo, fue protagonizado por Jawed Karim, uno de los cofundadores de la plataforma.

El video, de tan solo 18 segundos, muestra al joven frente a unos elefantes en el zoológico de San Diego, Estados Unidos, comentando de manera informal las características de las trompas de los mamíferos que estaba observando.

Ese video “casero” marcó el inicio de la actividad en YouTube, el sitio web que había sido creado dos meses antes, en febrero de 2005, por Karim en conjunto con Steve Chen y Chad Hurley. La plataforma no contaba con contenido previo a ese momento.

A pesar de que Karim fue el primero en subir un video, su participación en el desarrollo posterior del sitio fue limitada, ya que decidió actuar como asesor técnico y no como socio principal.

En el clip, que actualmente supera los 355 millones de visualizaciones, Karim habla directamente a la cámara y sin edición post grabación. Este estilo informal fue interpretado como un antecedente de los populares vlogs (blogs de YouTube). De esta forma, se evidenció un nuevo modelo de consumo audiovisual que sería adoptado globalmente hasta en la actualidad.

En octubre de 2006, Google adquirió YouTube por 1.650 millones de dólares. Durante esa operación, Karim recibió una cantidad reducida de acciones debido a su rol menor en la gestión del proyecto, en comparación con Chen y Hurley, quienes eran los principales accionistas.

Los creadores de YouTube son Jawed Karim, Steve Chen y Chad Hurley. Foto: X

Sin embargo, existen versiones divergentes sobre el origen conceptual de YouTube. Según Karim, la idea inicial surgió como una solución para permitir la carga de videos relacionados con subastas en línea. Al observar que los usuarios empezaban a subir registros de sus actividades cotidianas, propuso reorientar el sitio hacia contenidos de video general.

Por su parte, Steve Chen y Chad Hurley sostienen que la inspiración surgió durante una cena en la que se grabaron entre ellos, y luego encontraron dificultades para compartir el material. Según afirmaron en más de una oportunidad, esto los llevó a idear una plataforma que facilitara el intercambio de archivos audiovisuales, incorporando luego a Karim como parte del equipo fundador.

Desde su creación, el sitio se ha transformado en uno de los portales más visitados del mundo. Actualmente, alberga contenido que va desde transmisiones en vivo hasta recursos educativos, tutoriales y documentales, convirtiéndose en una herramienta de comunicación global.