El emotivo recuerdo de la iglesia católica en Gaza tras la muerte del papa Francisco: "Se preocupó por nosotros"

Pocas semanas después del ataque de Hamás a Israel, en octubre de 2023, la comunidad cristiana en Palestina se refugió en las tres iglesias de la zona de la Franja de Gaza. El feligrés George Antone relató cómo fueron aquellos llamados del papa Francisco a la Sagrada Familia, la única parroquia católica en esta región, quien, hasta sus últimos días, recordaba a esas personas y, en su último discurso público, condenó la “deplorable situación humanitaria” e imploró a Israel y Hamás que “pidieran un alto el fuego, liberaran a los rehenes y acudieran en ayuda de un pueblo hambriento que aspira a un futuro de paz”.

Antone recuerda aquel primer llamado telefónico: "Me dio mucha vergüenza cuando el padre Yousef me entregó el teléfono, y allí estaba su Santidad mirándome en la pantalla. Pensé: ‘¿Estoy soñando? ¿De qué le hablo?’. Me preguntó qué había comido ese día, sobre mi familia", explicó.

"Hablamos de todo. Llegó a conocernos a todos. A pesar de todo lo que llevaba sobre sus hombros en este mundo, se preocupó por nosotros en Gaza. Se siente como si hubiéramos perdido a nuestro padre", agregó.

Estos llamados que realizaba el papa Francisco a la comunidad católica de Gaza los hizo sentir que no estaban olvidados. Aun después de su hospitalización por más de un mes, el padre y párroco argentino de la Sagrada Familia, Gabriel Romanelli, contó que "siguió llamando para saber cómo estábamos": "Nuestro dolor es profundo porque perdimos a alguien que creíamos que se había convertido en miembro de nuestra iglesia".

Por otro lado, mencionó que hablo con Francisco en la noche del sábado. "El Papa nos llamó por última vez el sábado por la noche. Nos dijo que rezaba por nosotros, nos bendijo y agradeció nuestras oraciones en su favor", agregando que no solo hablaba con monjas y sacerdotes, sino también civiles refugiados en la iglesia.

Otra de las feligresas, Bahia Ayad, contó que durante estos llamados Francisco les expresaba su profunda sensación de dolor y sufrimiento, y que no debían tener miedo. "Estoy con ustedes y lucharé por ustedes, pediré la paz y pediré a todos que los protejan", les expresó. A su vez, les dijo "que nos cuidáramos, que tuviéramos paciencia y que la guerra terminaría como todas las guerras anteriores".

El papa Francisco, durante más de 18 meses, criticó fuertemente las acciones israelíes en la Franja de Gaza y la violencia que se vive en Medio Oriente en general. Además, durante su papado, el Vaticano reconoció al Estado de Palestina en 2015 y hasta llegó a pedir una investigación para determinar si el conflicto constituyó un genocidio. Gaza fue central en aquel último discurso de Pascua, en el urbi et orbi reiteró su preocupación por el sufrimiento de palestinos e israelíes y por el aumento del antisemitismo, repudiando también las acciones de Hamás.