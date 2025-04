"Estaba muy enfermo", el duro testimonio del vicepresidente de EE.UU. que visitó al papa Francisco horas antes de su muerte

El último día del papa Francisco fue muy especial. No solo porque fue el domingo de Pascua sino también por su agenda. Una de las pocas actividades que realizó fue su encuentro con el vicepresidente de los Estados Unidos.

Sin embargo, horas más tarde, la salud del Sumo Pontífice se complicó y falleció a las 7:35, horario de Roma. Luego de que la triste noticia recorra el mundo, JD Vance publicó un emotivo mensaje donde lamentó la muerte de Jorge Bergoglio.

En ese sentido, contó cómo fue su encuentro con el Papa y dijo: "Me alegré de verlo ayer, aunque obviamente estaba muy enfermo". Por su parte, el vicemandatario expresó: "Mi corazón está con los millones de cristianos de todo el mundo que lo amaron".

En línea con esto, manifestó: "Siempre lo recordaré por la homilía que dio en los primeros días de la COVID (que aparece a continuación). Fue realmente hermosa", y pidió: "Que Dios le dé descanso".

Cómo fue el encuentro de JD Vance con el papa Francisco

Francisco recibió a JD Vance en la Casa Santa Marta, la residencia papal dentro del Vaticano. El vicepresidente había tenido algunos encuentros con cardenales de alto rango y restaba su visita al líder de la Iglesia Católica.

Allí, el funcionario estadounidense le expresó: "Sé que no te has sentido muy bien, pero me alegra verte con mejor salud", y le agradeció por el recibimiento. Por su parte, el Papa le regaló rosarios, una corbata vaticana y tres huevos de Pascua para sus hijos.