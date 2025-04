El papa Francisco recibió al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance

En este domingo de Pascuas, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitó al papa Francisco en la Casa Santa Marta, la residencia papal dentro del Vaticano. El encuentro se dio luego de algunos intercambios que tuvo Vance con cardenales de alto rango con respecto a los planes de deportación del régimen de Donald Trump.

Si bien la visita fue solo de unos minutos, el Sumo Pontífice le obsequió al vicepresidente estadounidense rosarios y una corbata vaticana, y además le regaló tres huevos de Pascua para sus hijos.

El encuentro se dio mientras, en la plaza de San Pedro, se celebraba la misa del Domingo de Resurrección, presidida por el cardenal Angelo Comastri. Vance le agradeció al Papa por recibirlo: "Sé que no te has sentido muy bien, pero me alegra verte con mejor salud", y agregó: "Gracias por recibirme".

Jorge Bergoglio aún se recupera de una neumonía bilateral que lo llevó a estar internado por 38 días en el hospital, luego de recibir el alta el pasado 23 de marzo.

El vicepresidente JD Vance y el papa Francisco han protagonizado un conflicto por sus posturas opuestas respecto a la migración. Mientras Francisco ha defendido la dignidad de los migrantes y criticado los planes de deportación masiva promovidos por sectores conservadores de EE. UU., aunque Vance reconoció las críticas del Papa, sostiene sus ideas.