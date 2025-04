Semana Santa: cuál es el origen de los capirotes que se usan en Sevilla

España es un país con una fuerte tradición cristiana católica que atraviesa generaciones a pesar de las percepciones modernas que no comulgan con la doctrina religiosa. Al mismo tiempo, es un país que cada fiesta popular la vive como si fuera la última y atrae miradas de todo el mundo por sus tan características costumbres. En Sevilla, todo eso ocurre en la Semana Santa: una marcada tradición con peregrinaciones multitudinarias que paralizan a una de las principales ciudades del país.

Así como ocurrió el Domingo de Ramos, este Domingo de Pascua volverá a haber una masiva peregrinación de los nazarenos en las calles de Sevilla, identificados con distintos colores en sus capirotes según su hermandad. Cabe entonces preguntarse qué es un capirote, un nazareno y una hermandad, por lo menos, y de donde viene una tradición tan arraigada tanto en sectores populares como de la alta alcurnia local.

Aunque esta forma tan particular de celebrar la Semana Santa se la vincula principalmente con el pueblo andaluz, pero la tradición viene desde tiempos en que el sur español estaba ocupado por la invasión musulmana, por lo que también hay celebraciones del mismo estilo en otros puntos del país, destacándose las más antiguas de Castilla y León, que guardan un misticismo mayor.

Hermandades en la Semana Santa de Sevilla

Las hermandades son agrupaciones constituidas a partir de la comunidad de las distintas comunidades de laicos y religiosos que responden a una advocación mariana u orden, como así también parroquias sevillanas y de alrededores. En total se trata de 76 grupos de personas creyentes que se manifiestan una vez al año durante toda la Semana Santa, aunque son mayores las convocatorias de Domingo de Ramos y Domingo de Pascua.

Aunque la tradición se remonta a unos cinco siglos atrás, esta tuvo una etapa crítica durante el siglo XIX luego de que las invasiones francesas limitaran las celebraciones y las reformas liberales colisionaran contra las entidades religiosas, llevando a la desaparición de muchas cofradías y hermandades como así también una menor convocatoria de fieles. Fue luego de la Revolución de 1868, cuando se cerraron conventos, parroquias y se destruyeron decenas de templos, que los fieles se reorganizaron para tener en la Semana Santa una nueva manifestación masiva de fe con once hermandades que colmaron las calles de Sevilla.

Capirotes: qué son y cuál es su origen

A pesar de esto, los capirotes, sombreros cónicos altos, no tienen una relación con resguardar la identidad durante la persecución de fieles, sino que es una tradición del siglo XV, en tiempos de la Santa Inquisición. En aquel tiempo, los que usaban el capirote eran los que estaban condenados por el Santo Tribunal, sea a muerte o no (cabe señalar que en la mayoría de los casos no se condenaba a muerte), a quienes también se les colocaba un "sambenito", cubriendo pecho y espalda.

Los icónicos capirotes que usan los penitentes en la Semana Santa de Sevilla. Foto: EFE.

La idea de revestir a los condenados por la Inquisición de esta manera responde a marcar al sujeto que había atentado contra Dios y contra la Iglesia, no a un simple pecador. Igualmente no es este el origen de que las hermandades usen estos característicos sombreros, sino que el objetivo busca marcar a un "penitente", es decir que busca reconciliarse con Dios por sus pecados, algo que busca la Iglesia durante todo el tiempo de Cuaresma.

Por qué se llaman "nazarenos"

Los nazarenos son los mismos que los penitentes, que los que usan capirotes, pero se identifican con ese nombre de "nazareno" que también se utiliza en distintos lugares del mundo. Jesús, aunque nació en Belén (al sur de Jerusalén) era llamado en su tiempo Jesús de Nazaret por ser la ciudad en la que vivió desde los tres años, en la región de Galilea, luego de huir hacia Egipto siendo un recién nacido.

A partir de esto, Jesús también fue llamado "el nazareno" o "el galileo", identificación que muchos fieles en todo el mundo utilizan para referenciarse como seguidores de aquel nazareno y así fue como los penitentes optaron por esta palabra para su identificación. Otra comunidad que opta por llamarse de esta manera son los cristianos en los países árabes donde son perseguidos por su fe, identificándose con la letra nun equivalente a la N del alfabeto latín.

