Elecciones en Ecuador: el correísmo se ilusiona con la vuelta al poder y la derecha quiere consolidar al actual presidente

Desde Quito, Ecuador

El próximo domingo Ecuador define quién será el próximo presidente en un escenario muy parejo entre el actual presidente Daniel Noboa (ADN) y la candidata del correísmo Luisa González (Revolución Ciudadana). Un escenario reñido en el que el voto indígena, la inseguridad y la continuidad serán claves para definir al ganador.

La campaña quedó atravesada por la inseguridad, la violencia y también por la relación con Estados Unidos. Nuevamente, la llegada de Donald Trump alteró los programas de cada candidato. Mientras Noboa aprovecha su cercanía con el gigante del norte y sus encuentros con el presidente norteamericano, González contraataca y pone énfasis en la dificultad que traerá para Ecuador la suba de aranceles.

Además, González, una de las figuras más cercanas al expresidente Rafael Correa, exiliado en Bélgica en medio de las acusaciones por corrupción, busca el apoyo del resto de los presidentes progresistas de América Latina. Estuvo en la asunción de Yamandú Orsi (Uruguay) y recibió el explícito apoyo de Lula Da Silva (Brasil) y de Claudia Sheinbaum (México).

La elección de este domingo será una especie de revancha electoral. Noboa y González se enfrentaron en 2023, cuando el primero resultó electo por un año y medio. Esto fue así ya que Guillermo Lasso dejó el Gobierno en medio de un juicio político que lo tenía en la mira por malversación de fondos. Ese año, Noboa, con 36 años, se convirtió en el presidente más joven del país. Por su parte, González aspira a ser la primera presidenta mujer.

Luisa González busca retomar la política de Rafael Correa.

Ambos candidatos llegaron a la segunda vuelta luego de un empate técnico el pasado 9 de febrero. Si bien 25 candidatos se presentaron, estos dos reunieron casi el 90 % de los votos. Noboa obtuvo el 44,17 % y González el 44 %. Ese escenario de paridad se mantiene en las encuestas que publican los distintos medios, aunque poco les creen los ecuatorianos a esos estudios de opinión pública.

A diferencia de otras elecciones, la candidata de izquierda se ilusiona esta vez con recibir un fuerte apoyo del voto indígena, uno de los actores políticos determinantes para ganar elecciones y para tener estabilidad en el Gobierno. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) decidió institucionalmente apoyar al correísmo en esta elección. La decisión llegó luego de la Asamblea Popular Plurinacional, liderada por Leonidas Iza, donde se resolvió: "Ni un solo voto para Daniel Noboa en las elecciones del 13 de abril".

Sin embargo, se trata de un movimiento heterogéneo, donde hay distintas organizaciones y confederaciones. Por ejemplo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE), que forma parte de la CONAIE, respalda a Noboa, a la espera de propuestas específicas para la región amazónica. Daniel Noboa va por la reelección en Ecuador.

La violencia también será uno de los puntos clave. En 2023 grupos paramilitares asesinaron a Fernando Villavicencio, uno de los candidatos a presidente, que había construido su carrera política en base a la lucha contra la corrupción. En el comando de campaña de González temen que, en caso de ganar, el Gobierno no reconozca los resultados o haya alteraciones en el conteo.

"Hemos visto que han hecho cualquier cosa para mantenerse en el poder. No me sorprendería si los resultados no se terminan de conocer esa misma noche o al día siguiente, o si directamente no reconocen una derrota", analizó una de las estrategas de la campaña de Luisa González en diálogo con MDZ. Noboa llegó al poder con 36 años, el presidente más joven de Ecuador

En el oficialismo ecuatoriano hacen énfasis en la continuidad del proceso de modernización y desarrollo que empezó Noboa hace un año y medio. Buscan darle continuidad a una serie de reformas, desde lo jurídico hasta lo estructural, que alinean a Ecuador con Estados Unidos y con Israel.

En ese mismo sentido, aseguran que un eventual gobierno de González implicaría seguir el camino de Cuba y de Venezuela. En un acto en Quito, Noboa prometió "acabar con el 'narcoterrorismo'", al que le ha declarado la "guerra", y pidió el voto para luchar "contra la delincuencia". Parte de la campaña, hizo con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.