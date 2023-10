Daniel Noboa se transformó en el presidente más joven de Ecuador en lo que significó un nuevo golpe al correísmo

El empresario Daniel Noboa, con apenas dos años de actividad política en Ecuador, logró con su triunfo de este domingo en la segunda vuelta dos metas laterales a su objetivo central de llegar a la presidencia: se convirtió en el ganador más joven de una compulsa por el Palacio de Carondelet y consiguió lo que nunca pudo su padre, que perdió cinco chances de ser jefe del Estado.



Especialista en Administración con una maestría en Comunicación, Daniel Noboa, candidato de la alianza Acción Democrática Nacional (ADN), enterró las pretensiones del correísmo de volver al poder con un triunfo ajustado pero suficiente para transformarse en quien complete hasta mayo de 2025 el mandato de Guillermo Lasso.



El electo presidente tiene apenas 35 años y es hijo de Álvaro Noboa, considerado uno de los hombres más ricos del país y propietario de un imperio de empresas con origen en la exportación de bananas, pero ya diversificado a varios sectores.



Noboa se había ganado la chance de estar en la segunda vuelta después de ser la sorpresa de la primera ronda, cuando fue segundo detrás de Luisa González, pese a que las encuestas lo ubicaban tercero y hasta cuarto.



Su discurso sobre la necesidad de "un nuevo Ecuador", su lema de que "sin corrupción la plata alcanza" y el cuidado de no caer en la antinomia correísmo-anticorreísmo y no confrontar directamente con González, evidentemente, lo llevaron al triunfo.



En su cuenta de la red X, Noboa se declara "fundador de ADN", pero la referencia es a una fundación que maneja y no a la alianza entre Pueblo, Igualdad y Democracia (PID) y Mover, que fue la que lo llevó en el primer lugar de la fórmula, escoltado por Verónica Abad.



Los títulos académicos del candidato son todos de casas de estudios de Estados Unidos: es administrador de negocios de la Universidad de Nueva York, máster en el área de la Kellogg School of Management, máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard y tiene una maestría en Comunicación Política y Gobernanza Estratégica de la Universidad George Washington.



Hincha del Emelec, nacido en Miami, su página personal dice que presidió en la Asamblea Nacional la Comisión de Desarrollo Económico, "una de las más destacadas en cuanto a eficiencia, transparencia y consenso, según datos oficiales".



En realidad, no tuvo en la AN una actuación notable, y solo estuvo en el 49% de las votaciones, según un relevamiento del sitio Primicias.



había llegado a su banca en nombre de Ecuatoriano Unido, el partido ya desaparecido de Edwin Moreno, hermano del expresidente Lenin Moreno.



Daniel Noboa estuvo casado, tuvo una hija, se separó y volvió a casarse años después con una influencer, Ángela Lavinia Valbonesi, especialista en nutrición y coach, con miles de seguidores en las redes. Con ella Noboa tiene otro hijo y espera un tercero.



Todos los sitios que cuentan de la vida del candidato reseñan que a los 18 años Daniel Roy-Gilchrist Noboa Azin -tal su nombre completo- fundó su primera propia empresa, DNA Entertainment Group, dedicada a la organización de eventos. Años después ingresó al grupo familiar, Corporación Noboa.



En el video con el que anunció su candidatura afirmó: "Ecuador necesita cambiar la manera de dirigir el país. De afrontar los retos que dificultan el crecimiento y la seguridad de los ciudadanos".



Antes, protagonizó una suerte de blooper digital con su padre: apenas el presidente Lasso dispuso la “muerte cruzada” (disolución de la Asamblea Nacional y llamado a comicios), Álvaro Noboa anunció su candidatura a través de un video. Apenas un día después, Daniel Noboa hizo lo mismo y los dos videos convivieron unas horas hasta que su padre bajó su publicación.



Daniel Noboa, que ya anunció días antes de la segunda vuelta que buscaría su reelección en 2025 si ganaba hoy, dedica una hora cada mañana a trotar y a hacer pesas. Probablemente, desde diciembre, cuando ocupe la presidencia del país deba dejar de lado alguno de sus hábitos.