China "luchará sin miedo" con los aranceles de Estados Unidos

Las autoridades de China han subrayado este jueves que Estados Unidos se dirige al "fracaso" con sus políticas arancelarias ante la falta de apoyo de la comunidad internacional y ha amenazado con "luchar sin miedo" y "hasta el final" en caso de que sea necesario.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Lin Jian, ha indicado durante una rueda de prensa que en este tipo de guerras "no hay ganadores ni perdedores". "China no quiere luchar, pero no teme hacerlo. No vamos a sentarnos tranquilamente a observar cómo los intereses y derechos legítimos de la población china son socavados", ha apuntado sobre las decisiones de Donald Trump.

"Tampoco vamos a mirar para otro lado si se produce un ataque contra las reglas comerciales internacionales y el sistema multilateral", ha sostenido, antes de afirmar que si Estados Unidos insiste en "propiciar una guerra de aranceles, China luchará hasta el final", según ha recogido el diario financiero 'STCN'.

En este sentido, ha recalcado que Estados Unidos "está poniendo sus intereses por delante de los de la comunidad internacional y está sirviendo a sus intereses hegemónicos a expensas de los intereses legítimos de otros países". "Esto se va a topar inevitablemente con la oposición de la comunidad internacional", ha aclarado.

Xi Jinping, presidente de China. (Shutterstock)

Lin ha incidido en que "tomar las medidas necesarias para hacer frente a este comportamiento de acoso no solo es necesario para salvaguardar la soberanía, seguridad y desarrollo de China sino también para preservar la justicia y el sistema de comercio multilateral a nivel internacional".

Dpa.