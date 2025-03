"No somos héroes": los senegaleses que trataron de salvar a un joven asesinado en un ataque homófobo en España

Ibrahima Diack camina lento por el paseo que bordea el mar en La Coruña y que lleva al estadio de fútbol de Riazor. Pasa por las escaleras blancas donde todo ocurrió como si no reconociera el sitio. No cambia de paso, no alza la mirada.

El 3 de julio de 2021 había quedado en este paseo con su amigo Magatte N´Diaye. Ambos crecieron en la misma aldea a las afueras de Dakar y llegaron a España en el mismo cayuco atravesando el estrecho de Gibraltar.

Esa noche en la ciudad gallega se encontraron de bruces con una "jauría humana" que pateaba hasta la muerte a Samuel Luiz Muñiz, un joven hispano-brasileño de 24 años.

En solo 3 minutos y en el corto espacio de 250 metros, Samuel estaba ensangrentado, se tambaleaba y desplomaba en el suelo mientras a su alrededor una multitud permanecía al margen y algunos incluso grababan la escena con el celular.

Aunque intentaron interponerse entre la víctima y los agresores, no pudieron evitar la muerte de Samuel y, cuando llegó la policía, se alejaron porque la situación migratoria de ambos era irregular.

En la conversación con BBC Mundo repiten una y otra vez que ayudar al prójimo no es nada extraordinario en su país.

"No somos héroes, en Senegal si ves una pelea como esa tienes que entrar a separar. Luego ya preguntas cuál es el problema. No importa si son conocidos o no. Solo hicimos lo que sabíamos que estaba bien", dice Magatte a BBC Mundo al sumarse a la entrevista.

Samuel Luiz se encontraba sentado con su amiga Lina en las escaleras frente al mar cuando empezó la golpiza. Foto: BBC Mundo

Por su intervención, las autoridades de La Coruña les concedieron el permiso de residencia y los nombraron "hijos adoptivos" de la ciudad, un reconocimiento simbólico que no han recibido muchas personas.

Ibrahima y Magatte aparecen como los únicos africanos en formar parte de este listado, que comenzó en el año 1868 y que cuenta, en la actualidad, con un total de 44 nombres.

El crimen

El caso de Samuel Luiz causó una gran conmoción en España que se movilizó en las calles y en las redes sociales bajo el hashtag #JusticiaParaSamuel. Reconocido como un crimen de odio desató una ola de indignación y protestas globales contra la homofobia.

En el juicio quedó demostrado que Diego Montaña, Alejandro Freire, Alejandro Míguez y Kaio Amaral asesinaron a Samuel por ser homosexual.

Los cuatro iban acompañados de dos menores de edad y una mujer. Cuando lo dejaron tirado en el suelo, le robaron el celular. "Fue una cacería, una animalada", reconoció ella durante el juicio.

Samuel falleció "como consecuencia de golpes múltiples (...) en los que el daño más intenso se produjo en la región craneal", determinó la sentencia conocida hace tan solo unas semanas. El caso de Samuel estremeció España. Foto: Getty Images

"Yo y Magatte estamos de paseo. Y de repente vimos de lejos una pelea. Un grupo de chicos está pateando a alguien que está en el suelo. Yo agarré el chico así con mis brazos", señaló Ibrahima en su declaración como testigo en el juicio.

"Estábamos intentando cruzar la carretera, pero no podemos escapar porque nos están rodeando", contó ante la jueza.

Mientras él agarró a Samuel, Magatte se interpuso, "como una barrera", entre los agresores y su amigo.

"No veía lo que pasaba detrás, pero cuando el chico se desplomó en el suelo, vimos que un coche de policía estaba llegando. Teníamos mucho miedo. Cuando aparece la policía te preguntan por tu DNI (documento de identidad), pero no teníamos. Te puedes meter en un gran problema. Así que nos fuimos", dice Magatte a BBC Mundo.

El viaje

"Nací en una familia en la que mis padres no tenían mucho, pero son personas honradas y humildes. Me enseñaron valores y sobre todo el respeto. Hacer cosas muy buenas sin esperar nada a cambio", recuerda Ibrahima de su infancia en Yoff, la aldea en la que creció en Senegal.

"Echo mucho de menos a mi hijo. Estoy aquí por mi familia y para darle a él educación. A veces me siento un poco solo, pero llegué para buscar un futuro mejor. Allí veía que la pesca estaba muriendo. Los materiales son muy caros y la gasolina también. Muchas veces volvíamos sin nada".

Guillermo Fernández-Obanza, cofundador de la ONG Ecodesarrollo Gaia, señala que los migrantes como Ibrahima y Magatte "vienen de Senegal porque allí los barcos de arrastre han asfixiado a la pesca tradicional".

"Antes, con solo meterse en el agua, ya había peces. Hace unos años empezaron a meterse mar adentro. Primero 20 metros, luego 30, luego 50… con lo que ganan en un día y la inflación del país, no les alcanza", dice a BBC Mundo. "Deja de grabar a ver si te voy a matar maricón", le dijo Diego Montaña a Samuel a la salida de la discoteca El Andén. Foto: BBC Mundo

Para Ibrahima, tomar la decisión de dejar su país fue muy difícil. "Muy, muy, muy", repite cerrando los ojos. "La vida hay veces que te hace tomar decisiones que no quieres tomar, pero es la única manera que puedo solucionar la vida de mi hijo y los demás".

Él tenía algunos amigos ya en Galicia. "Me dije: ´Bueno, voy a ir allí, a ver si hay suerte´".

La mafia que los metió en el viaje les dijo que si remaban pagarían su pasaje. Pero a las puertas de Cádiz, flaquearon las fuerzas.

"Es un viaje que no volvería a hacer. Fue horrible, no puedo ni explicarlo. Muy peligroso y eso que a mí no me da miedo el mar. Si no nos llegan a rescatar habríamos muerto", dice en algún momento de la entrevista con BBC Mundo mientras caminamos por el puerto de La Coruña.

De fondo las olas y el viento del Atlántico de esta provincia en el norte de España, las mismas con las que creció. El mismo océano que le vio lanzarse al mar con 16 años para convertirse en un pescador, allá en su tierra natal.

Ahora trabaja en la construcción, pero si le preguntas, en su corazón solo hay botes, redes y peces.

"Son personas maravillosas"

A Ibrahima y a Magatte les da mucha rabia que la gente piense que se están aprovechando de la situación, aunque aquí, en La Coruña, son los menos.

Pero para contrarrestar esto cuentan con el reconocimiento de los que más sufrieron aquel 3 de julio.

Lina acompañaba a Samuel aquella noche. Estaban sentados juntos en las escaleras del paseo marítimo, las que hay a la salida de la discoteca El Andén.

Los atacantes vieron a Samuel sosteniendo el celular a la altura de su cara y pensaron que les estaban grabando. El hispano-brasileño contestó que no, que estaba en una videollamada, pero no quisieron escucharle. Se lanzaron contra él.

Lina lo vio todo en directo. Hoy día no ha conseguido sacudirse el horror de aquella noche, de perder a su amigo y reconoce que no está pasando por un buen momento. "No es fácil para mi tener que recordar. Ha sido muy duro".

"Estoy muy orgullosa y contenta por el reconocimiento (de los dos migrantes), al final después de su gran ayuda se merecen todo lo mejor. De verdad que son unas personas maravillosas y ojalá existiera más gente así, del color que sea; al final somos personas y tenemos que ayudarnos". La justicia impuso duras penas a los cuatro responsables, sumando un total de 74 años y medio de prisión. Foto: Getty Images

Por su parte, alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, le dice a BBC Mundo que Galicia es tierra de emigrantes.

"Del puerto ese que está ahí a pocos metros salieron muchas generaciones de gallegos en busca de un futuro mejor, sobre todo hacia Sudamérica, pero también a otras partes de Europa como Suiza o Alemania".

"Tenemos una vinculación muy fuerte con Argentina y Uruguay sobre todo, pero también con México y con otros países que nos acogieron en unas épocas grises y difíciles para España", dice la alcaldesa refiriéndose a los casi 40 años de dictadura militar que encabezó Francisco Franco en España de 1939 hasta su muerte en 1975.

"Tenemos la obligación democrática y moral de que los migrantes tengan cabida en nuestra sociedad y de ofrecer oportunidades. Igual que hace muchos años nos las ofrecieron a nosotros", añade.

Decenas de miles de inmigrantes llegan a España ilegalmente cada año a través del Atlántico en barco; los arribos más habituales proceden de Mali, Senegal y Marruecos. Ibrahima Diack y Magatte Ndiaye estaban indocumentados en España cuando pasó todo. Foto: BBC Mundo

"¿Te sientes acogido en España?", le preguntamos a Ibrahima.

Sí, sí, muy acogido, de verdad que me siento muy a gusto. Para mí, los gallegos y los gallegas son las mejores personas que conozco en mi vida".

Ibrahima hace una pausa, da una calada a un cigarro que ni sé de dónde ha salido, y vuelve a hablar despacio.

"Hay muchísima gente que dicen que somos héroes o no sé qué. De verdad que no. Somos personas normales que intentábamos hacer solo lo correcto. Lo único que pienso cada día es cómo ser un buen hombre".