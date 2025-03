El furioso descargo de Jair Bolsonaro tras ser enviado a juicio por “intento de golpe de Estado”: "Un teatro procesal"

Después de que el Tribunal Supremo de Brasil decidiera avanzar con el juicio contra Jair Bolsonaro por un supuesto intento de golpe de Estado tras el triunfo de Lula Da Silva en las elecciones de 2022, el expresidente hizo un fuerte descargo en su cuenta de X. En un extenso mensaje, el líder de derecha indicó que desde el oficialismo “tienen prisa, mucha prisa” por sacarlo de la escena política. En ese sentido opinó que la motivación detrás de esta decisión judicial “no es jurídica sino política”.

“El tribunal trata de impedir que se me juzgue en 2026 porque quieren impedir que me presente a las elecciones, porque saben que, en una contienda justa, no hay candidato capaz de vencerme”, aseguró Bolsonaro.

El duro tuit de Jair Bolsonaro

En el mismo mensaje, el expresidente escribió: “Estamos ante un juicio con fecha, objetivo y resultado definidos de antemano”, y luego calificó esto como “un teatro procesal disfrazado de justicia”.

El descargo de Jair Bolsonaro. Foto: X.

Al respecto, consideró que “lo que está en marcha es, en realidad, una especie de atentado jurídico contra la democracia” y comparó la situación con Nicaragua y Venezuela por “persecución selectiva, vagas acusaciones de «extremismo» o «amenaza a la democracia» y un intento de eliminar a la oposición por medios judiciales.