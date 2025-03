Donald Trump arremetió contra un reconocido actor de Hollywood

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a George Clooney como una "estrella de cine de segunda" y un "comentarista político fracasado" luego de que el actor hablara sobre la situación de la prensa en el país durante una entrevista con CBS News.

A través de su plataforma Truth Social, Trump cuestionó la decisión del programa 60 Minutes de emitir un segmento sobre el actor y director. "¿Por qué el programa ahora desacreditado 60 Minutes emitiría un segmento tan exagerado sobre George Clooney, una estrella de cine de segunda y un comentarista político fracasado?", escribió el exmandatario.

Las declaraciones de Trump surgieron después de que Clooney afirmara que "cuando el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial fallan, el cuarto poder (la prensa) tiene que imponerse", en el marco de la promoción de su adaptación teatral de Good Night, and Good Luck, película que dirigió en 2005. Durante la entrevista, el actor también sostuvo que "a los gobiernos no les gusta la libertad de prensa. Nunca les ha gustado. Y eso vale tanto para conservadores como progresistas, o al bando que pertenezcan. No les gusta la prensa".

Clooney y su esposa, la abogada Amal Clooney, han sido reconocidos por su trabajo en defensa de los derechos humanos y la justicia social. A lo largo de los años, el actor se ha mostrado cercano al Partido Demócrata, aunque en la última campaña presidencial retiró su respaldo a Joe Biden a través de una columna en The New York Times. Su postura fue interpretada como un factor determinante en la decisión del expresidente de no buscar la reelección.

Trump también aludió a este episodio en su publicación, asegurando que Clooney "luchó con ahínco por la elección del 'Adormilado' Joe (Biden)" y que, tras el debate presidencial, "lo despachó como a un perro". Además, afirmó que el actor posteriormente mostró su apoyo a Kamala Harris, pero que "pronto se dio cuenta de que eso no iba a ningún lado".

Durante la entrevista en 60 Minutes, Clooney también se refirió a la situación de Harris en la contienda electoral y lanzó otra crítica a Trump al decir: "Bueno, no sé, ¿qué se supone que debía hacer? ¿Asaltar el maldito Capitolio?".

En la adaptación teatral de Good Night, and Good Luck, Clooney interpreta al periodista Edward R. Murrow, recordado por su confrontación televisiva con el senador Joseph McCarthy durante la década de 1950.