Qué se sabe de la 'Fuerza Multinacional para Ucrania' que están debatiendo los países europeos

Según le dijeron a la BBC fuentes diplomáticas y de defensa, el posible despliegue de tropas occidentales que se está debatiendo debería describirse como una "fuerza de seguridad" y no como una "fuerza de mantenimiento de la paz". Actualmente denominada "Fuerza Multinacional para Ucrania" (MFU, por sus siglas en inglés), se enviaría al país para consolidar cualquier alto el fuego y fomentar la confianza a largo plazo en el país.

Se centraría en proporcionar a Ucrania cobertura aérea para mantener sus cielos seguros y una presencia naval en el Mar Negro para fomentar el comercio. El despliegue de las "botas sobre el terreno" –probablemente unos 20.000 soldados– no sería lo suficientemente grande como para imponer la paz.

En su lugar, las tropas –proporcionadas por una "coalición de países voluntarios"– se desplegarían muy probablemente para proteger ciudades, puertos y grandes infraestructuras energéticas. Una opción que se baraja es que la MFU no opere en el este de Ucrania, cerca de la línea del frente, para tratar de tranquilizar a Rusia de que no supone una amenaza ofensiva.

El Presidente ruso Vladimir Putin y el Kremlin han dicho en repetidas ocasiones que no acordarían ningún alto el fuego si se desplegaban fuerzas europeas y de otros países en Ucrania. Las fuentes consultadas por la BBC afirman que cualquier operación multinacional en Ucrania no sería una "fuerza de mantenimiento de la paz" y no debería describirse como tal.

Las fuerzas de mantenimiento de la paz –bajo el paraguas de Naciones Unidas o de la OTAN– son tradicionalmente imparciales, operan con el consentimiento de ambas partes y sólo utilizan la fuerza para defenderse. La fuerza multinacional de la que se habla estaría en gran medida del lado de Ucrania, para ayudar a disuadir futuras agresiones rusas.

Una fuerza de capacidad limitada

Por el momento, no se prevé que la fuerza multinacional sobre el terreno supervise ningún alto el fuego. De ello se encargarían las tropas ucranianas en primera línea y los medios de vigilancia occidentales en el aire y el espacio. Las fuentes también afirman que las tropas de la coalición no se desplegarían para proporcionar la denominada "fuerza trampa" –es decir, una fuerza menor que la del adversario, diseñada para disuadir de un ataque sin desencadenar una escalada– si Rusia reanudara su invasión de Ucrania.

"Fuerza Multinacional para Ucrania": que están debatiendo los países europeos. Foto: Getty images

Afirman que el impacto militar de cualquier despliegue aliado de unos 20.000 efectivos sería limitado en comparación con el número de tropas a ambos lados de la línea del frente. Ucrania tiene casi un millón de militares y el ejército ruso es aún mayor. Gran parte de las discusiones llevadas a cabo en la capital británica este jueves se centraron en determinar la mejor manera en que una fuerza internacional puede proporcionar a Ucrania los medios de los que carece, en especial en su capacidad aérea.

Así pues, se debía debatir qué países pueden proporcionar aviones de combate para mantener a salvo los cielos de Ucrania durante un alto el fuego. También cómo hacer que el Mar Negro sea seguro para la navegación. Esto puede implicar dos componentes: la mejor manera de mantener las rutas marítimas libres de minas y qué tipo de fuerza naval podría proporcionar una presencia de seguridad en el mar.

La principal incógnita es si Estados Unidos proporcionará cobertura aérea, satelital o de inteligencia a cualquier fuerza europea sobre el terreno. Hasta el momento, Estados Unidos ha dicho que no estaría dispuesto a proporcionar ningún "respaldo" militar. La estrategia europea por ahora consiste en dejar de preguntar a Estados Unidos y organizar la mejor fuerza y capacidad que pueda para garantizar la seguridad de Ucrania en el futuro.

Una vez acordados los detalles, Reino Unido, Francia y otros verían si la oferta europea es lo suficientemente sustancial como para que Estados Unidos cambie de opinión y acepte desempeñar algún tipo de papel. Esta planificación, por supuesto, depende de que se acuerde algún tipo de alto el fuego en Ucrania.

Mientras Estados Unidos sigue siendo optimista, muchos ucranianos se muestran escépticos ante la posibilidad de que Rusia quiera poner fin a los combates.