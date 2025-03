Malaysia Airlines: reanudan la búsqueda de un avión desaparecido

Este miércoles, el gobierno de Malasia aceptó el acuerdo de servicio con la empresa de exploración Ocean Infinity para volver a la carga con la búsqueda del vuelo MH370 de Malaysian Airlines, de acuerdo con lo que comunicó el ministro de Transporte del país, Anthony Loke Siew Fook. El avión, desaparecido en un trágico incidente que ocurrió el 8 de marzo de 2014, tenía 239 personas a bordo y se dirigía a Beijing, China, desde Kuala Lumpur.

Siguiendo a la agencia de noticias de Malasia, Bernama, desde el Ministerio de Transporte aseguraron que se encuentran en condiciones de firmar el acuerdo con la empresa de robótica marina. No obstante, Ocean Infinity estuvo a cargo de la última operación de búsqueda del avión fallida, la cual terminó en 2018.

A su vez, el informe final sobre lo ocurrido con el vuelo MH730 reveló que los controles fueron deliberadamente manipulados con el fin de que la aeronave se saliera de su ruta, pero no apunta contra quien podría ser el responsable de tal manipulación.

El acuerdo entre el gobierno de Malasia y la compañía Ocean Infinity es uno de "no hallazgo, no pago", es decir, si la firma no encuentra restos de la aeronave, no cobrará dinero alguno. Sin embargo, si el resultado de la búsqueda termina resultando en el descubrimiento del avión desaparecido hace ya 11 años, la empresa recibirá alrededor de 70 millones de dólares estadounidenses.

La búsqueda será de tres meses en los que la operación se desarrollará en una zona de 15.000 kilómetros cuadrados en el sur del océano Índico, la cual fue pautada a partir de los últimos análisis de los datos compilados hasta el momento.