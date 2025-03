Sorpresa en la Costa Atlántica con un extraño objeto en la playa

Un video de TikTok se volvió viral luego de que una joven mostrara el insólito descubrimiento que hizo en una playa de Rocha, en la Costa Atlántica de Uruguay. Entre la arena encontró un envase de leche proveniente de Irán con una fecha de vencimiento de 2009.

En la grabación, la usuaria relata su sorpresa al descubrir el paquete, que a pesar del paso del tiempo se encontraba intacto. "Estamos en Rocha, en la playa atlántica, y encontramos esta leche. Resulta que es de Irán, 'Made in Irán', y fijándonos cuándo llegó, o sea esta leche se venció en 2009 y la encontramos en marzo de 2025, increíble", expresó en el video.

El contenido generó un gran impacto entre los usuarios, que no tardaron en comentar sobre el descubrimiento. "16 años suponemos y no se desintegró. La importancia de no tirar residuos al mar", escribió un usuario. Otro bromeó: "Viajó más el cartón de leche que yo".

Sin embargo, no todos atribuyeron el descubrimiento a las corrientes marinas. Un usuario señaló que podría haberse tratado de un descarte reciente desde un barco. "La tiran desde los barcos porque les sale más barato tirar la basura al mar que pagarle a los puertos para vaciar los residuos. Salió hace poco en un informe de la BBC de Brasil", comentó.

El video ya alcanzó las 148.000 reproducciones y los 17.000 'me gusta', además de miles de comentarios de usuarios sorprendidos por el descubrimiento.

El video continúa acumulando reproducciones y reacciones, mientras genera un debate sobre la contaminación en los océanos y el impacto de los residuos en el medioambiente.