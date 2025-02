La historia de la policía que encarceló al hombre que la violó cuando era niña

Jessica Martinelli fue abusada por un amigo de su familia desde los nueve años hasta los 11 en Brasil. Casi 15 años después, se convirtió en Policía y pudo detener a su agresor. “Fui yo quien cerró la puerta de la celda. Y realmente fue el final de un ciclo muy doloroso”, contó,

A fines del 2024, publicó un libro contando su historia llamado A Calha (La canaleta). "Es una historia que motiva a las víctimas de abuso sexual a denunciar, a contar. Además de traer cierta justicia, porque muchas víctimas me dicen que mi acción de cierta manera les trajo consuelo. Porque muchas de ellas ya no tienen los medios para detener a su agresor”, explicó.

La lucha de Jessica

Jessica recién pudo denunciar a su agresor a los 15 años, pero no fue nada fácil. Ella contó que en la comisaria, no le prestaban atención y costó mucho que tomen su caso seriamente. De hecho, tuvo que hacer varias veces la denuncia. Durante todo su proceso, Jessica fue acompañada por su hermana, quien la ayudó a hacer las denuncias y la apoyó frente a todas las adversidades.

Tapa de A Cahla, libro de Jessica Martinelli.

La joven policía planteó que la violación que sufrió probablemente haya impactado en la elección de su profesión. “Miraba fotos de mujeres policías y veía algo que realmente quería tener, que era fuerza. Esa fuerza, ese coraje”. expresó.

Finalmente, un 22 de diciembre del 2016, su agresor fue detenido. “Era como si tuviera 11 años otra vez. Estaba en el patrullero, pero tenía una mezcla de coraje -‘Soy un oficial de policía, estoy aquí para detener al tipo que hizo todo’- y al mismo tiempo, sentía como un temblor, mucha ansiedad, miedo. No sé, miedo de que me hiciera algo”, contó.

Consejos a las víctimas

Jesica, además también se le dedicó algunas palabras a las víctimas que sufrieron algún tipo de abuso sexual: “Lo primero que les quiero decir es: ‘No es tu culpa. No es tu culpa en absoluto’. En mi caso, me sentía culpable porque llevaba bikini, porque era mujer, porque era una niña, una chica. Y me sentí culpable por no haberlo contado. Así que respeta tu historia”.

No te lo guardes para vos pensando ‘no se lo voy a decir a nadie y se me pasará’. Porque no será así. Llegará un momento en el que explotarás”, aseguró.