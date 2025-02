Embajador israelí en Argentina: "Hamás sigue intentando engañar al mundo"

"Hamás sigue con su forma de guerra psicológica poniendo imágenes intentando de engañar el mundo", señaló el embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, al recordar que falta la entrega de cuatro rehenes "que asumimos que no están vivos".

En una entrevista con MDZ, el diplomático israelí aseguró que hoy la vida en Israel es muy difícil: "Por un lado está la alegría de el re encuentro de los rehenes liberados, pero por el otro lado la tristeza por la muerte y por saber que estamos simplemente en una tregua".

Momentos de liberación de rehenes israelíes. Foto: EFE.

-¿Luego de los acontecimientos de la semana pasada en qué situación se encuentra hoy el acuerdo entre Israel y el grupo terrorista Hamas?, ¿cree que se podrá volver a renegociar para la entrega de los rehenes que todavía están secuestrados?

-Estamos en los últimos días de lo que llamamos la primera fase del acuerdo. Falta todavía la liberación de otros cuatro rehenes israelíes que asumimos que no están vivos, están por ser liberados en los próximos días. Paralelamente hay negociaciones que no estoy en los detalles sobre cómo seguirá el futuro y la posible forma de ampliación de la primera fase.

-¿Cree que Qatar y Egipto se volverán a sentar con el grupo terrorista Hamás para hacer un acuerdo como el de Doha?

-Nosotros estamos en contacto con Estados Unidos. Tengo entendido que el asesor especial de Trump para este tema arribará en los próximos días a Israel y me imagino que se sentará con los mediadores y convocarán a Hamás.

-Embajador, cada entrega de rehenes es una imagen dantesca de parte Hamas. Obligan a los rehenes besar a los terroristas, discúlpeme la expresión, da asco.

-Sí, Hamás sigue con su forma de guerra psicológica poniendo esas imágenes intentando de engañar el mundo. Lamentablemente algunos piensan que es verdad. Hamás es una organización que no comparte ninguno de valores que compartimos nosotros, no hay derechos humanos, la vida no es importante, para Hamás la muerte es el valor principal. Lamentablemente utilizan estas ceremonias para educar a otras generaciones al odio, a la maldad, a aplaudir la muerte de judíos e israelíes, como que pasó en la ceremonia que montaron en la devolución de los cadáveres de los niños Bibas, luego con la entrega del cuerpo de la mamá. Hamás es una organización que quiere avanzar con su agenda de la vida según las reglas islámicas del siglo XXI la maldad es la premisa de estas organizaciones islámicas radicales del yihadismo.

-Mientras Hamás devuelve rehenes, Israel lamentablemente tiene que devolver terroristas manchados con sangre.

-Lamentablemente Israel está liberando terroristas que están condenados, que estaban matando cientos de israelíes en varios de atentados y que ya vemos algunos de ellos que tras ser liberados están participando de nuevo en la organización terrorista Hamás. Es un precio alto que debe pagar Israel para recuperar a los rehenes. El objetivo número uno es devolver a todos nuestros rehenes y segundo hacer todo para que el 7 de octubre del 2023 no ocurra más y por eso el futuro tiene que ser sin Hamás”.

-Netanyahu fue contundente, dijo, "Ni olvido ni perdón, lo vamos a ir a buscar”.

-Exactamente, este es el mensaje de nuestro Primer Ministro y todo lo estamos siguiendo en esa línea”.

-¿Cómo es vivir hoy en Israel?

-Es muy complejo. De un lado hay alegría de aquellos que regresan y, por la otra mucha tristeza, rabia de aquellos que están del otro lado, no muestran que quieren vivir en paz, no muestran que quieren compartir los valores, que quieren educar a sus hijos en un futuro mejor. Así que muchos israelíes lamentablemente asumen que tenemos una tregua por algún tiempo. La semana pasada pusieron explosivos que por suerte detonaron. Imagínese qué hubiese ocurriendo si en cuatro o cinco autobuses paralelamente hubieran detonado detonando los explosivos. Vemos que lamentablemente tenemos que seguir haciendo todo para defendernos de aquellos que no aceptan nuestra existencia”.

-¿Cómo analiza este acompañamiento del actual gobierno argentino para con el Estado de Israel?

-Estamos muy agradecidos con la sociedad de Argentina empezando por el presidente Javier Milei, su gobierno fue uno de los que más condenó el terrorismo del Hamás. Hay que recordar que tenemos aquí el componente argentino.

Estas víctimas, no son solamente israelíes, son también argentinos. La semana pasada y esta semana también en muchas provincias cualquier tipo de línea política estaban mandándonos mensajes de solidaridad y de apoyo vimos que iluminaron en el color naranja que es el color el pelo de los dos chiquitos Bibas edificios públicos en casi todas las provincias y en CABA.

-Le pido un mensaje suyo final.

-Tenemos un mensaje muy claro que dice Am Israel Jai, el pueblo de Israel vive, somos un pueblo que tuvimos mucho sufrimiento durante muchos siglos, ahora lo tenemos también, vamos a seguir compartiendo o viviendo según nuestros valores, vamos a seguir creyendo en la paz, en la vida y paralelamente vamos a hacer todo para defendernos de aquellos que no nos quieren.