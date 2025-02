El sentido mensaje de despedida de Yarden Bibas en el masivo funeral de su esposa e hijos

Este miércoles, miles de personas salieron a las calles de Israel para seguir la marcha fúnebre de Shiri Bibas y sus dos hijos, Ariel y Kfir, quienes fallecieron siendo rehenes del grupo terrorista Hamás. Una multitud marchó hacia la frontera con la Franja de Gaza para el entierro, portando banderas y pancartas en su homenaje.

En Tel Aviv, decenas de ciudadanos se congregaron en la Plaza de los Rehenes para seguir la transmisión en vivo del funeral. Muchos vestían de naranja o llevaban globos de ese color en homenaje a los dos menores, que eran pelirrojos. La residencia del presidente de Israel, Isaac Herzog, también fue iluminada de naranja en su memoria.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, guardó un minuto de silencio por la familia Bibas antes de testificar en su juicio por corrupción, según informó el medio israelí Haaretz.

Además de honrar a la familia Bibas, el funeral se convirtió en un acto de protesta de los asistentes. Los manifestantes exigieron un acuerdo que permita la liberación de los rehenes aún en poder de Hamás. Grupos prodemocracia, que participan en protestas semanales por este tema, se sumaron a la marcha.

El sentido discurso de Yarden Bibas en el funeral

Durante la ceremonia, el padre de familia, Yarden Bibas, les dedicó unas palabras desde lo profundo del corazón a cada una de las víctimas del cautiverio.

A su hijo mayor, Ariel, de cuatro años, le dijo: “Me hiciste padre. Nos transformaste en una familia. Me enseñaste lo que realmente importa en la vida y sobre la responsabilidad. El día que naciste, maduré instantáneamente gracias a ti. Me enseñaste mucho sobre mí y quiero agradecerte. Así que gracias, amado mío. Ariel, espero que no estés enojado conmigo por no haberte protegido adecuadamente y por no estar ahí para ti. Espero que sepas que pensé en ti todos los días, cada minuto. Espero que estés disfrutando del paraíso. Seguro que estás haciendo reír a todos los ángeles con tus chistes”.

Enseguida, Yarden recordó al menor de sus hijos, Kfir, con las siguientes palabras: “No pensé que nuestra familia podría ser más perfecta, y luego viniste tú y la hiciste aún más perfecta... Recuerdo tu nacimiento. Trajiste más luz y felicidad a nuestro pequeño hogar. Viniste con tu dulce y cautivadora risa y sonrisa, ¡y me enganché al instante! Era imposible no mordisquearte todo el tiempo. Kfir, lamento no haberte protegido mejor, ¡pero necesito que sepas que te amo profundamente y te extraño muchísimo!”.

“Extraño mordisquearte y escuchar tu risa. Extraño nuestros juegos matutinos cuando mamá me pedía que te cuidara antes de ir a trabajar. ¡Aprecié mucho esos pequeños momentos y ahora los extraño más que nunca! Kfir, te amo más en el mundo, ¡siempre en el mundo! Tengo muchas cosas más que contarles a todos, pero las guardaré para cuando estemos solos”, concluyó su mensaje para Kfir.

Finalmente, el hombre de 34 años, que fue liberado por Hamás el 1 de febrero pasado, no dudó en expresar su amor por Shiri, su esposa también fallecida en cautiverio. “Recuerdo la primera vez que te dije ‘mi amor’. Fue al comienzo de nuestra relación. Me dijiste que solo te llamara así si estaba seguro de que te amaba, que no lo dijera descuidadamente. No lo dije entonces porque no quería que pensaras que me apresuraba a decir ‘te amo’. Shiri, te confieso ahora que ya te amaba en aquel entonces cuando dije ‘mi amor’. Shiri, te amo y siempre te amaré. ¡Lo eres todo para mí! Eres la mejor esposa y madre que podría haber. Shiri, eres mi mejor amiga”, concluyó.

Todas las imágenes del multitudinario funeral

Foto: Eitan Elhadez Barak/TPS

Foto: Eitan Elhadez Barak/TPS

Foto: Eitan Elhadez Barak/TPS

Foto: Eitan Elhadez Barak/TPS

Foto: Eitan Elhadez Barak/TPS

Foto: Eitan Elhadez Barak/TPS

Foto: Eitan Elhadez Barak/TPS