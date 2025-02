¿El escándalo que no fue? Javier Milei, la desorientación de la oposición y el espaldarazo de Donald Trump

La polémica en torno a la criptomoneda $LIBRA ha servido como combustible para que la oposición argentina lance un nuevo ataque contra el gobierno de Javier Milei. Desde que asumió el poder, los sectores políticos que se le oponen han esperado pacientemente un traspié que pudieran explotar mediáticamente, y ahora encontraron en este episodio una excusa para inclusive insistir en un pedido de juicio político. Pero, ¿realmente hay sustento para esto?

Mientras en las redes sociales argentinas proliferaban las críticas y las acusaciones, Milei mantenía su agenda política sin alteraciones. En medio de la tormenta mediática, recibió en la Casa Rosada al senador republicano estadounidense Steve Daines, conocido por su cercanía con el presidente Donald Trump. Este encuentro subraya cómo, a pesar de la polémica, Milei mantiene sólidos vínculos con el ala republicana de Washington.

Por si fuera poco, el propio Trump intervino indirectamente en la discusión, compartiendo en su red social Truth Social una frase de Milei que reza: “Si imprimir dinero terminara con la pobreza, imprimir diplomas terminaría con la estupidez”. Este respaldo no es menor, especialmente en la antesala del viaje del presidente argentino a la CPAC, la cumbre conservadora más importante del mundo donde Milei será orador principal y podría encontrarse con el mandatario estadounidense.

Mientras la oposición intenta instalar una narrativa forzada de un “escándalo de corrupción”, los indicadores macroeconómicos -que según las encuestas son los que más le importan a la gente- cuentan otra historia. Desde el inicio de la gestión de Milei en diciembre de 2023, la inflación ha mostrado una notable desaceleración, pasando de un alarmante 26% mensual en diciembre de 2023 a un 2,2% en enero de 2025. Además, el Banco Central ha logrado acumular reservas, y el mercado parece respaldar las reformas implementadas por el gobierno.

Y así lo demuestran los sondeos de opinión. Según una encuesta internacional realizada por Morning Consult entre el 21 y el 27 de enero de 2025, el presidente argentino alcanzó un 65% de aprobación, situándose como el tercer líder mundial con mayor respaldo.

El caso $LIBRA se originó cuando el presidente Milei promocionó esta criptomoneda, que experimentó un rápido aumento en su valor antes de desplomarse estrepitosamente. Este colapso generó pérdidas significativas para aproximadamente 40.000 inversores y desató acusaciones de una posible estafa financiera. Sin embargo, es crucial destacar que no hay evidencia que sugiera que el mandatario argentino se haya beneficiado económicamente de esta situación.

El lunes por la noche, el economista libertario se expresó sobre la polémica en una entrevista con Jonatan Viale, asegurando: "Yo no tengo nada que ocultar, por lo tanto puedo hablar tranquilamente". También enfatizó que "los que participaron sabían muy bien los riesgos", dejando en claro que la caída de $LIBRA afectó a inversores especializados en criptoactivos y no al erario público.

El ministro de Economía, Luis Caputo, también se pronunció al respecto, minimizando las demandas de juicio político: "No hay duda de que no hay delito. Es la séptima vez que intentan un juicio político y eso muestra lo desorientada que está la oposición". Recalcó además: "Acá no estuvieron involucrados fondos públicos".

Resulta atinado realizar un paralelismo entre el embate actual de la oposición contra Milei con lo que le sucedió a Donald Trump hace no mucho tiempo. El dirigente republicano enfrentó múltiples intentos de juicio político y causas judiciales que, lejos de debilitarlo, lo fortalecieron políticamente. Cada intento de destitución terminó reforzando su imagen entre sus seguidores, y ganando nuevos adeptos, quienes lo percibían como víctima de un ataque sistemático de la "casta política". Los resultados están a la vista.

Con Milei, la situación parece repetirse: la ciudadanía "no come vidrio" y lo sigue viendo como un hombre honesto, que no se enriqueció con $LIBRA y que enfrenta acusaciones de sectores que carecen de credibilidad.

Además, un dato que expone aún más la falta de sustento del escándalo es que el abogado que presentó la denuncia contra Milei en Estados Unidos -de la que se hicieron eco todos los medios argentinos-, Lucas "Luke" DeMaria, cuenta con un historial delictivo. DeMaria fue detenido en 2011 por un caso de extorsión, lo que genera serias dudas sobre la credibilidad de su denuncia y sobre la verdadera intención detrás de su acusación.

En el caso del juicio político, sus impulsores, especialmente el kirchnerismo, tienen (muy) poca legitimidad en la población. Cristina Kirchner ha estado involucrada en múltiples causas de corrupción, desde el caso Vialidad hasta los escándalos de Hotesur y Los Sauces. ¿Tienen autoridad moral para acusar a Milei? La ciudadanía parece pensar que no.

"La diferencia es que con Milei perdieron plata los timberos que sabían usar esa crypto y con ustedes perdimos plata los contribuyentes, porque el kirchnerismo le robó al pueblo", sintetizó magistralmente el periodista Eduardo Feinmann en su programa de Radio Mitre.

De hecho, si bien es prematuro obtener datos robustos sobre el efecto del caso $LIBRA en la opinión pública, algunas encuestas realizadas en las redes sociales en las últimas horas demuestran que el escándalo no pareciera haber dañado la imagen de Milei, más bien todo lo contrario. El sondeo realizado en X por "Alerta 140", con más de 73.000 votos, demuestra que un abrumador 89,3% de los participantes votaría por Milei si las elecciones fueran mañana, contrastando con el escaso apoyo a Axel Kicillof (7,9%) y Martín Lousteau (2,8%). La encuesta fue realizada el sábado por la noche, en el pleno apogeo del escándalo, tuvo 328.000 visualizaciones y preguntaba específicamente a quién votarías después del #cryptogate.

En efecto, el intento de la oposición por capitalizar el caso $LIBRA parece estar generando el efecto contrario. Con la economía dando signos de estabilidad y el respaldo de figuras internacionales como Trump, Milei podría salir fortalecido de esta situación, convirtiendo lo que intentaron que fuera su mayor crisis en una victoria política. Como se suele decir, un auténtico efecto boomerang.