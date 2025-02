Los ministros de Economía de la eurozona abordarán el efecto Donald Trump

Los ministros de Economía de la eurozona (el Eurogrupo) abordarán en su reunión de este lunes el impacto de las amenazas comerciales del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y las consecuencias que esto puede tener sobre su objetivo de domar la inflación, ya que podría entorpecer su aspiración de reducirla al 2% en 2025. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ya advirtió de que "una mayor fricción en el comercio mundial haría más inciertas las perspectivas de inflación en la zona del euro", para alertar de los obstáculos que puede suponer el inicio de un conflicto arancelario con Estados Unidos.

En este sentido, fuentes comunitarias han avanzado que, lejos de buscar un consenso acerca de las decisiones de Trump, la discusión "girará, inevitablemente, en torno a los posibles escenarios". "No sabemos lo que va a pasar, así que para tener más precisión tenemos que esperar", ha explicado un alto cargo de la Unión Europea. Así, los ministros analizarán el impacto de las amenazas de Trump, siendo la última de ellas la de imponer aranceles "recíprocos" a la UE como represalia por el IVA y frente a la que la que el bloque está listo para responder "de inmediato y con firmeza".

Mientras las instituciones europeas continúan trabajando en posibles respuestas coordinadas a los amagos de Trump, fuentes diplomáticas inciden en que, hasta la fecha, "no muchos anuncios han entrado en vigor", y en que "la UE no responde a intenciones, sino a acciones". La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ya ha advertido de que "los aranceles injustificados a la UE no quedarán sin respuesta", en un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich en el que también ha anunciado que propondrá congelar las reglas fiscales para las inversiones en defensa.

Este anuncio ha pillado por sorpresa tanto al personal del Ejecutivo comunitario como a las propias delegaciones, que han querido evitar reacciones "prematuras" ante la ausencia de una propuesta formal por parte de la Comisión. No obstante, se prevé que el plan de Von der Leyen para elevar del 2% al 3% en gasto en defensa de los Veintisiete se cuele en la agenda de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE del próximo martes y genere un debate "en los márgenes".

El Parlamento Europeo, preocupado por Trump. (Freepic)

Al respecto, fuentes gubernamentales han añadido que "sin duda" surgirá el tema del gasto en defensa, aunque no esperan una discusión "detallada" acerca de la flexibilización de las reglas fiscales. Además, consideran que plantear cualquier tipo de cambio "sería prematuro y contraproducente", porque el marco fiscal ya prevé cierto "margen de maniobra" para estas partidas.

Dpa.