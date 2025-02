El Salvador elimina la financiación pública de partidos políticos: ¿seguirá Argentina el mismo camino?

El 12 de febrero, el Congreso de El Salvador aprobó una reforma constitucional que elimina la financiación pública de los partidos políticos para las elecciones. ¿Dará el mismo paso próximamente Javier Milei en Argentina?

Se descarta que la medida, impulsada por el presidente Nayib Bukele, generará un fuerte impacto en la estructura de los partidos políticos salvadoreños. Con el apoyo de 58 de los 60 legisladores -y bajo el control mayoritario de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa-, la reforma aguarda la firma del presidente para su promulgación.

Anteriormente, los partidos políticos salvadoreños recibían fondos gubernamentales basados en su desempeño electoral -el mecanismo se llama “deuda política”-. El esquema es similar al argentino, donde los partidos reciben financiamiento estatal tanto para sus campañas como para su funcionamiento ordinario (un tema que ha sido objeto de debate en los últimos años en nuestro país).

Ahora, con esta reforma, las agrupaciones políticas deberán autofinanciarse, siguiendo el ejemplo del partido de Bukele en 2019. El presidente de 43 años argumentó en la red social X: "Creo que se debe eliminar la deuda política en El Salvador. Los partidos políticos se pueden financiar como nos financiamos nosotros en el 2019. ¿Difícil? sí, fue difícil. ¿Pero no fue mejor así?".

Según un informe de Acción Ciudadana, los partidos políticos salvadoreños han recibido al menos US$ 160,4 millones como financiamiento público y privado desde 2014 hasta 2023. El informe de la ONG detalla que US$ 75,6 millones correspondieron a financiamiento público, mientras que US$ 84,7 millones a financiamiento privado, o sea, donaciones de personas naturales o jurídicas.

Los defensores de la nueva iniciativa sostienen que la eliminación del financiamiento público fomentará la independencia de los partidos políticos y, al mismo tiempo, reducirá la carga financiera sobre el Estado. Argumentan que, naturalmente, los partidos deberán buscar apoyo directo de sus simpatizantes lo que, a su vez, fortalecerá la conexión entre las organizaciones políticas y la ciudadanía.

Milei y su cruzada contra el gasto público en partidos

Sin embargo, El Salvador no es el único país en la región que busca redefinir la financiación de la política. En Argentina, el presidente Milei también ha propuesto eliminar el financiamiento estatal a los partidos políticos, sugiriendo que estos dependan de sus afiliados para obtener recursos.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada consideran esta medida como un paso necesario "para transparentar los gastos de la política". En su discurso ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2024, Milei afirmó: "Cada partido político debe financiarse con contribuciones voluntarias de donantes o afiliados políticos".

Y ese camino parece estar transitando en este momento la formación libertaria. En las últimas semanas, el oficialismo de Argentina ha impulsado una serie de proyectos de reformas políticas. Por ejemplo, Ficha Limpia y la eliminación de las PASO.

De hecho, el mismo día que el Congreso de El Salvador aprobaba la reforma constitucional para terminar con el financiamiento público a los partidos políticos, la Cámara de Diputados de Argentina aprobaba el proyecto Ficha Limpia, iniciativa que busca impedir que funcionarios condenados en segunda instancia por delitos de corrupción puedan postularse a cargos electivos. La Cámara de Diputados aprobó este proyecto con 144 votos a favor, 98 en contra y 2 abstenciones. El texto pasó al Senado para su sanción definitiva. No es de extrañarse que, al igual que ocurrió en El Salvador, buena parte de la clase política tradicional, o la "casta" como la llama Milei, se haya opuesto a la iniciativa.

Pero eso no es todo. La Casa Rosada también tiene en trámite legislativo la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), argumentando que han funcionado como "una encuesta millonaria al servicio de la política, en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos". El portavoz presidencial, Manuel Adorni, señaló que la sociedad argentina vive en una constante campaña electoral, lo que ha generado "cansancio y hastío" entre la población.

¿Es inevitable el fin del financiamiento estatal a los partidos?

Si se aprueba Ficha Limpia y se eliminan las PASO, ¿el próximo escalón que podrían intentar subir los libertarios podría ser el fin del financiamiento estatal a los partidos políticos? Esta podría ser la dirección natural de las reformas políticas impulsadas por el gobierno de Milei, dado que amplios sectores de la sociedad han manifestado su descontento con el uso de fondos públicos para financiar estructuras partidarias.

De esta manera, formaciones nuevas y disruptivas como La Libertad Avanza (Argentina) y Nuevas Ideas (El Salvador) podrían asestar un fuerte golpe a la corporación política tradicional al impulsar reformas que obligan a los partidos a ser más eficientes y depender del apoyo genuino de sus seguidores. En su texto Los huérfanos de la política de partidos, el politólogo Juan Carlos Torre ha señalado que reformas de este tipo podrían redefinir las estrategias de financiamiento electoral en Argentina.

Como efecto colateral, estas iniciativas también podrían disminuir la corrupción y el uso indebido de fondos públicos en actividades partidarias. Un informe de Transparencia Internacional señala que en países donde los partidos dependen mayoritariamente de financiamiento privado, los casos de malversación de fondos estatales en campañas políticas tienden a reducirse. Además, en El Salvador, la Fiscalía General ha investigado previamente desvíos millonarios de fondos públicos a partidos tradicionales, un problema que este tipo de reformas pretende erradicar.

Pero más allá de las implicaciones económicas y de transparencia, estas medidas podrían, nada más ni nada menos, cambiar sustancialmente las configuraciones políticas y las dinámicas de poder en sus respectivos países. ¿Podrán Bukele y Milei superar los obstáculos de la “vieja política”?