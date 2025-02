Enemigos: Donald Trump retira la protección oficial a Antony Blinken y a cuatro fiscales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, retirará la protección oficial a varios funcionarios y altos cargos de la Administración anterior, entre ellos el exsecretario del Departamento de Estado Antony Blinken, así como a cuatro fiscales que han llevado casos en su contra, incluida Lisa Monaco, que coordinó la investigación sobre el papel del actual inquilino de la Casa Blanca en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Fuentes de la Casa Blanca han confirmado este domingo al diario 'New York Times' que el actual mandatario revocará las autorizaciones de seguridad de otorgadas a varios funcionarios de la Policía y de Seguridad Nacional. Previamente, Trump señaló al que fuera jefe de la diplomacia estadounidense con el demócrata Joe Biden, afirmando que era "un chico malo" y quería "quitarle sus pases". "Las autorizaciones de seguridad de Blinken serán revocadas, siguiendo la misma directiva presidencial dirigida a Biden y a los 51 exespías la semana pasada", declaró en una entrevista publicada el sábado en 'The New York Post'.

Asimismo, el magnate neoyorquino retirará la protección a al menos cuatro fiscales que han llevado casos en su contra: el del distrido de Manhattan, Alvin Bragg; la del estado de Nueva York, Letitia James; la exfiscal general adjunta que coordinó la investigación sobre el papel de Trump en el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, Lisa Monaco; y a Andrew Weissmann, quien participó en la investigación sobre la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016, que dieron a Trump su primera victoria.

El exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, y al que fuera asesor especial del expresidente Barack Obama, Norman Eisen, y el abogado Mark Zaid también dejarán de recibir protección oficial. Todos ellos se suman a otros afectados por la misma medida como el exsecretario de Estado Mike Pompeo o el exasesor de Seguridad Nacional John Bolton.

El papel del actual inquilino de la Casa Blanca está siendo polémico. (Efe)

Dpa.