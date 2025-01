María Corina Machado: "unos cuantos miles no podrán contra 30 millones de venezolanos"

En una rueda de prensa, la líder opositora María Corina Machado llamó a una movilización el próximo 9 de enero "dentro y fuera de Venezuela" para presionar al régimen de Nicolás Maduro a que deje el Gobierno y pueda asumir el candidato opositor Edmundo González Urrutia. "Nos avalan más del 85% de las actas", explicó Machado y agregó: "Con nosotros no hay distinciones de derecha e izquierda en la región. Nos respalda desde Gabriel Boric a Javier Milei. Todos creen que Edmundo González Urrutia es el ganador de las elecciones".

Sobre la convocatoria que se realizará un día antes de que asuma al nuevo presidente venezolano, Corina Machado explicó que será una "movilización pacífica y ciudadana" y alentó a los venezolanos a no "dejarse meter miedo por Maduro". "Lo único que le queda al régimen de Nicolás Maduro es la represión. Pero esto es una fuerza imparable. Si nos unimos todos no podrán meter miedo, unos cuantos miles no pueden contra 30 millones de venezolanos", expresó.

Machado dijo que la convocatoria en Venezuela será a las diez de la mañana y que "razones obvias de diferencias horarias" en el resto de los países habrá distintas convocatorias. La líder opositora agregó que en la página ganovzla.com se publicaran más detalles de los lugares y horarios de las movilizaciones en los distintos países.

La dirigente opositora condenó la "represión del régimen" y dijo que en las casas y familiares de cada militar "se están tomando decisiones. Cada militar sabrá si será un tirano que anda reprimiendo o un héroe que defiende a su pueblo".

Por último expresó que ella "confía en los venezolanos" y que está segura "que el régimen se terminará". "Nosotros ya estamos concentrados en lo que haremos en las primeras 100 horas y en los primeros 100 días para que este país se levante. Vamos a hacer reformas fiscales para que las inversiones vengan a Venezuela", adelantó.