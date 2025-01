El patinador que gracias a su perro no pudo abordar el vuelo de la tragedia

Este jueves, un avión comercial de American Airlines, con 64 pasajeros y 4 tripulantes a bordo, colisionó en el aire con un helicóptero militar cerca del aeropuerto de Washington, en Estados Unidos, dejando un saldo de 68 víctimas fatales.

Las aeronaves cayeron al río Potomac, donde las autoridades desplegaron un operativo de rescate. Sin sobrevivientes, la tragedia conmocionó al mundo entero.

Pero entre las historias que surgieron sobre este vuelo trágico, se destacó la de Jon Maravilla, un patinador artístico que no abordó el avión debido a que su perro, considerado demasiado grande, le impidió pasar la puerta de embarque.

“No me permitieron abordar. Sáquenme de Kansas, por favor”, publicó en su cuenta de Instagram el deportista, sin imaginar que ese incidente, que lo obligó a realizar el mismo trayecto que sus compañeros pero por tierra en un automóvil, estaba salvándole la vida.

Jon, de 20 años, decidió emprender el viaje en auto tras ser rechazado en el aeropuerto. Lo que inicialmente calificó como una “mala experiencia” se transformó en lo que le permitió salvar su vida, al enterarse del trágico accidente.

En el avión viajaban al menos 14 patinadores, junto con entrenadores y familiares, muchos de ellos colegas y amigos suyos. “No quiero dar nombres. Es una tragedia lo que ha pasado”, expresó conmocionado tras conocerse que no hubo sobrevivientes,

El vuelo 5342 transportaba a varios atletas que regresaban del Campamento Nacional de Desarrollo y el Campeonato de Patinaje Artístico de Estados Unidos, celebrado en Wichita. Entre los fallecidos, figuraban reconocidos nombres del deporte, como la pareja rusa Yevgenia Shishkova y Vadim Naumov, campeones mundiales en 1994.

Jon relató que nunca pensó que el tamaño de su perro sería un factor crucial para salvar su vida. El joven patinador tuvo que recorrer 14 horas en auto para llegar a su destino, pero eso le permitió evitar el vuelo que se cruzó con el helicóptero militar.

"Era nuestro vuelo de regreso. No entendía por qué de repente ya no era posible traer a mi perro. No podía dejarlo atrás, así que decidimos conducir por la ruta", dijo el patinador a la agencia Ria Novosti.

Es de destacar que Maravilla nació en Michigan y compite en el equipo de patinaje sobre hielo de Estados Unidos en la modalidad artística de parejas, junto con su compañera Saya Carpenter.