"Es muy triste": el fuerte mensaje de Madonna en repudio a las medidas de Donald Trump que afectan a la comunidad LGBTIQ+

Desde su regreso al poder, Donald Trump anunció una serie de medidas políticas que rápidamente provocaron polémica a nivel internacional. Entre ellas, el mandatario estadounidense prohibió el tratamiento de transición de género a menores de 19 años por considerarlo como un acto de "mutilación sexual". Ante ello, miles de artistas repudiaron sus dichos.

"Están mutilando y esterilizando a un número cada vez mayor de niños bajo la afirmación radical y falsa de que los adultos pueden cambiar el sexo a través de una serie de intervenciones médicas irreversibles", fue la declaración de Trump para justificar su accionar.

Madonna, precisamente, fue una de las primeras figuras del espectáculo que utilizó su plataforma para repudiar los dichos y medidas del líder republicano que afectan a la comunidad LGBTIQ+. En sus redes sociales, la intérprete de "Like a Prayer" manifestó su opinión al respecto, indicando que este tipo de medidas representan un peligro para las "libertades" y derechos ganados por la comunidad en los últimos años.

Madonna expresó su tristeza por el accionar del gobierno de Donald Trump al ir desmantelando "todas las libertades por las que hemos luchado y ganado". Foto: X @Madonna

"Es muy triste ver cómo nuestro nuevo Gobierno va desmantelando poco a poco todas las libertades por las que hemos luchado y que hemos GANADO a lo largo de los años", manifestó la reina del Pop y exclamó: "¡No abandones la lucha!".

No es la primera vez que la artista se manifiesta a favor de la comunidad LGBTQ+. Hace más de un año, Madonna había interpretado la canción "Don't Cry For Me Argentina" (No llores por mí, Argentina) con la bandera de la comunidad en su espalda.