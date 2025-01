El hallazgo en Filipos que podría cambiar la historia de la antigua ciudad

Trabajos recientes de seguridad contra incendios en las ruinas de Filipos, ubicadas cerca de la actual ciudad de Krinides en Macedonia Oriental, Grecia, permitieron el hallazgo de importantes restos arqueológicos. Entre los descubrimientos se encuentra una estatua incrustada en los muros de un edificio público.

Filipos fue una ciudad griega de gran relevancia, fundada por colonos de Tasos con el nombre de Crenides en el año 360/359 a. C. Posteriormente, en el 356 a. C., el rey Filipo II de Macedonia la anexó y le otorgó su nombre. La ubicación de la ciudad le permitió controlar la ruta entre Anfípolis y Neápolis, una sección clave de la gran carretera real que atravesaba Macedonia de este a oeste. En el siglo II a. C., la República Romana reconstruyó este camino, integrándolo a la Vía Egnatia.

La batalla de Filipos, librada en el año 42 a. C. en las llanuras al oeste de la ciudad, marcó un punto de inflexión en su historia. Tras el conflicto, la urbe fue colonizada por veteranos romanos y recibió el nombre de Colonia Victrix Philippensium. Sin embargo, Filipos sufrió graves daños con las invasiones eslavas a finales del siglo VI d. C., que afectaron su economía agraria, y finalmente fue devastada por un terremoto en torno al año 619 d. C.

El descubrimiento ocurrió en Filipos, Grecia. Foto: Ephorate of Antiquities of Kavala-Thassos.

Los recientes trabajos arqueológicos revelaron estructuras de gran interés, como una estatua de un joven incrustada en los muros de un edificio público, vestigios de calles, talleres, viviendas y un edificio situado al suroeste de la palestra, identificado como unas termas públicas.

"El proyecto de seguridad contra incendios ha aportado nuevas evidencias que desafían la creencia previa de que Filipos fue abandonada tras el siglo VI d. C.", declaró Stavroula Dadaki, directora de la Eforía de Antigüedades de Kavala-Tasos. Dadaki también indicó: "Hemos identificado edificaciones que datan de los siglos IX al XI d. C., lo que demuestra que la ciudad permaneció habitada durante ese período".

Los arqueólogos planean continuar con las excavaciones en el interior de la ciudad, centándose en una gran estructura próxima al antiguo teatro. En este lugar se descubrió, parcialmente excavada, una estatua de una joven también incrustada en los muros.