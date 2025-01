¿Los aliens forman parte de la agenda presidencial de Donald Trump?

La administración de Donald Trump podría abordar investigaciones sobre vida extraterrestre como parte de su agenda, según los dichos de Donald Trump Jr. en su podcast Triggered. En una conversación con el experto en fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), Ross Coulthart, se discutió el interés del Gobierno de Trump en estos temas.

En esta entrevista, Donald Trump Jr. señaló que la Casa Blanca está “trabajando” en el tema, mencionando que el empresario Elon Musk podría colaborar con la investigación. El excongresista Matt Gaetz y el representante William Timmons también respaldaron la necesidad de obtener respuestas sobre los UAP.

Donald Trump Jr. dice haber mantenido conversaciones con Elon Musk sobre el tema

“Obviamente, he pasado mucho más tiempo con Elon Musk en los últimos meses durante la transición. He estado allí para ver el lanzamiento de SpaceX y la tecnología que ha sido capaz de crear”, comentó el hijo mayor del presidente. “Estoy seguro de que él y sus principales científicos son probablemente mucho más competentes que cualquiera de los que tenemos en el gobierno en lo que se refiere a sistemas de propulsión. Estoy trabajando en ello. Estamos trabajando en ello. Lo prometo”, agregó.

Las palabras del excongresista

Matt Gaetz, quien estuvo cerca de ser el fiscal general de Trump, afirmó en una entrevista: “Tenemos miembros del Congreso que creen no solo que hay extraterrestres en la Tierra, sino que han construido bases y están operando desde ellas. Personalmente, me he reunido con personas uniformadas que trabajan para el ejército de los EE.UU. que creen que hay programas de cría de híbridos en marcha en este momento. No he visto evidencia que sugiera que todas estas cosas sean precisas, pero cuando surgen esas afirmaciones, me frustro porque simplemente no obtenemos respuestas directas”.

La evidencia que ayudaría a tratar el tema en la agenda

El interés por este tema aumentó tras las declaraciones de un exmilitar estadounidense, quien afirmó haber participado en la recuperación de naves de posible origen extraterrestre. A esto se suman audiencias recientes en el Congreso donde testigos militares reportaron la falta de mecanismos adecuados para registrar estos incidentes. Además, las investigaciones buscan explicar una serie de avistamientos de drones desconocidos en la costa este de EE. UU. Funcionarios han expresado su preocupación por la falta de información sobre su origen y propósitos.

Se planteó la inclusión de la tecnología de Elon Musk para la investigación

Serán los avistamientos de ovnis y el estudio de vida alienígena convertirse en un tema prioritario para la agenda de la administración Trump. Por el momento varias figuras cercanas al presidente creen en la importancia de tratar estas cuestiones de forma seria. Incluso, mencionan la posibilidad de incorporar a Elon Musk y sus tecnologías en las investigaciones. Sin embargo, hasta que no se presenten pruebas claras, este tema seguirá siendo objeto de debate tanto en el ámbito político como en el público.