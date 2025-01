“Mientras Hamás está liberando rehenes, Israel, lamentablemente, debe liberar terroristas” comentó el vice embajador de Israel

“Mientras Hamás está liberando rehenes Israel lamentablemente debe liberar terroristas”. Afirmó el vice embajador de Israel en la Argentina, Adam Levene en diálogo con MDZ. “En Hamás no se puede confiar, si tienen la oportunidad llevarán adelante otro 7 de octubre”, remarcó el diplomático en medio de la liberación de rehenes israelíes por parte de los terroristas.

- ¿Cuál es su primera reflexión respecto al acuerdo de cese del fuego entre Israel y el grupo terrorista Hamás?

- Por un lado estamos muy felices, pero por otro lado muy tristes. Celebramos el regreso a Israel de tres mujeres civiles rehenes del grupo terrorista Hamás. Ellas son las primeras tres de 33 que ingresan en esta primera fase del acuerdo. Por otro lado, Israel tiene que liberar a prisioneros que se encuentran en las cárceles de Israel, terroristas que cometieron crímenes terribles contra la población de Israel poniendo, entre otros, explosivos y bombas en el centro del país, criminales que tienen las manos manchadas de sangre.

- ¿Se puede confiar en Hamás, e inclusive en Qatar que es uno de los financistas entre otros grupos terroristas a Hamás? (Cabe acotar que este país financia además a grupos terroristas como Al Qaeda; Jabhay Al-Nusra. Isis y grupo situados en Libia)

- En Hamás no se puede confiar. Creo que si tiene la oportunidad llevará adelante otro 7 de octubre del 2023. De hecho, algunos de ellos ya lo han indicado. Nuestro primer objetivo es que la totalidad de los rehenes vuelvan a sus casas. Nosotros agradecemos las gestiones llevadas a cabo por el ex presidente de los EEUU Joe Biden y por el actual presidente Donald Trump.

- Decía un familiar de un rehén. Estoy preparado para celebrar el regreso con vida de mi familiar o para llorar si me entregan su cuerpo…

- Estamos todos con la esperanza de recibir a los rehenes vivos. Estamos con mucha incertidumbre, pero con la esperanza que salgan con vida. Hamás no ha indicado si devolverá a las personas vivas o no.

- Seguramente usted tiene contacto casi a diario con Israel, ¿cómo se está viviendo este proceso?

- Estamos acompañando a las familias, a cada persona. Como le dije estamos muy felices. Si todo va bien en 42 días, 33 personas, serán liberadas.

- Quedarán aun en poder de Hamás 64 personas, ¿qué cree que sucederá después del día 42?

- Esperamos la liberación de todos los rehenes. Cada persona retenida por Hamás tiene familia con esperanzas con un pasado y con futuro. Vamos a hacer cada cosa que podamos para que regresen vivos. Es nuestro objetivo y nuestro compromiso con nuestro pueblo. El 7 de octubre del 2023 no fue una guerra, fue un ataque terrorista y eso quiero que se aclare bien porque muchos interlocutores hablan de guerra por territorio. Esto no es así. Reitero, fue un ataque terrorista. Por un lado, tenemos terroristas de Hamás y por otro lado rehenes: trabajadores, estudiantes, niños, adultos mayores, hombres y mujeres. Personas comunes, y esto me gustaría que se aclare bien. Nosotros fuimos atacados y vamos a hacer lo máximo que podamos para que lo que sucedió el 7 de octubre de 2023 no vuelva a suceder. Nosotros queremos vivir en paz en nuestra tierra y que cada uno pueda llevar a cabo su vida sin pensar que va a salir de un festival de música y será atacado por un grupo terrorista.