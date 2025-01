El papa Francisco calificó como vergonzosa la política migratoria de Donald Trump

El papa Francisco calificó como una "vergüenza" el plan de deportaciones masivas que planea el electo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Durante una entrevista en el programa de televisión italiano Che Tempo Che Fa, el pontífice expresó su preocupación por el impacto de estas políticas en las personas más vulnerables.

“Si es cierto, será una vergüenza, porque hace que los pobres desdichados que no tienen nada paguen la cuenta. ¡Eso no se hace! Esa no es la manera de resolver las cosas. Así no se resuelven las cosas”. expresó el pontífice. El Papa afirmó que hacer responsable a los inmigrantes de los problemas sociales no es la solución y enfatizó que así no debe ser como se aborden las políticas migratorias.

Donald Trump asumirá su segundo mandato como presidente.

Donald Trump, quien asumirá la presidencia este lunes 20 de enero, reiteró su intención de implementar políticas migratorias más estrictas, incluyendo la deportación de personas en situación irregular. Desde su primera campaña en 2016, Trump ha defendido la construcción de un muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Medida también fue criticada por Francisco en su momento, donde declaró que querer construir un muro era de "no cristiano".

Por otro lado, los líderes de la Iglesia Católica en Estados Unidos han manifestado su preocupación por la postura del nuevo gobierno. Entre ellos el cardenal y próximo arzobispo de Washington, Robert McElroy, declaró que las deportaciones masivas van en contra de la doctrina católica, recordando el llamado bíblico a acoger al extranjero.

Las cuestiones migratorias siguen siendo un punto de tensión entre el gobierno de Estados Unidos y la Iglesia Católica, que históricamente ha abogado por políticas más inclusivas y de apoyo a los migrantes.