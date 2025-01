Israel y Hamás firmaron la tregua: la liberación de rehenes comienza el domingo

La Oficina del Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que su delegación en Qatar y la del grupo islamista palestino Hamás firmaron el acuerdo para la liberación de rehenes y el alto el fuego en la Franja de Gaza, tras los contratiempos de última hora. La misma, según adelantó el gobierno comenzará el domingo.



La delegación israelí en Doha, donde tienen lugar las negociaciones, informó a Benjamín Netanyahu de que se firmó el acuerdo con Hamás, según un comunicado del que se hacen eco medios como The Times of Israel, Haaretz y Al Jazeera.



El jueves, pocas horas después de que Qatar anunciara oficialmente un acuerdo de tregua por fases, la Oficina del Primer Ministro israelí avisó de que Hamás había "renegado" de partes del acuerdo y que estaba tratando de lograr "concesiones" en el último minuto.



Un alto cargo del buró político de Hamás aseguró después a EFE que todas las disputas sobre el contenido del acuerdo "se han resuelto" y dijo que Israel estaba tratando de "crear tensión en un momento crítico".



Está previsto que el Gobierno israelí se reúna este viernes para aprobar el acuerdo, después de posponer la votación prevista para este jueves, confirmó la víspera a EFE un funcionario israelí.



El encuentro con todos los miembros del gabinete podría demorarse hasta el sábado por la noche para dar tiempo suficiente a los detractores del pacto a presentar sus peticiones ante la Justicia, lo que podría atrasar la entrada en vigor del acuerdo, programada el domingo, señala por su parte The Times of Israel, más allá de que desde el gobierno de Netanyahu aseguran que sucederá como está estipulado.



El ministro ultranacionalista israelí Itamar Ben Gvir amenazó con abandonar el Gobierno de coalición si respalda el acuerdo, alegando que permitiría a Hamás rearmarse y volver a atacar a las comunidades israelíes fronterizas con la Franja de Gaza.

La Franja de Gaza ha sido golpeada por 18 meses ininterrumpidos de guerra. Foto: EFE



El acuerdo, muy similar al anunciado en mayo por el presidente estadounidense, Joe Biden, entra en vigor inicialmente el domingo 19 de enero a las 12.15 horas e incluye la liberación de 33 rehenes israelíes -vivos y muertos-, en tres fases de 42 días cada una, a cambio de la liberación de presos palestinos en cárceles de Israel.



De los 251 secuestrados por Hamás, 94 siguen en Gaza, si bien las autoridades israelíes estiman que al menos 34 están muertos.



Entretanto, el Ejército israelí no ha cesado sus ataques contra la Franja, también esta madrugada, y al menos 90 palestinos han muerto desde que se anunció el miércoles el acuerdo de alto el fuego, según la agencia palestina Wafa.



Más de 46.700 palestinos murieron y alrededor del doble han resultado heridos en la Franja por los ataques israelíes en 15 meses de guerra devastadora, iniciada tras los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causaron unos 1.200 muertos y durante los que 251 personas fueron secuestradas.