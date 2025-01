El sorprendente hallazgo que la tecnología láser reveló sobre una cultura precolombina

Los tatuajes, una de las formas de arte más antiguas de la humanidad, han sido encontrados en restos de pueblos de diversas regiones del mundo. Recientemente, un estudio descubrió detalles inéditos de grabados en momias de la cultura precolombina Chancay, en la actual costa de Perú, gracias al uso de tecnología láser. Estas momias, que datan de hace 1.200 años, aportaron nuevas perspectivas sobre la complejidad artística de esta práctica.

El descubrimiento fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences y liderado por investigadores del University College de Londres y la Universidad China de Hong Kong.

Durante el análisis de más de cien individuos momificados, los científicos identificaron tatuajes que, según describieron, muestran una elaboración meticulosa y un esfuerzo considerable en su creación. Este descubrimiento refuerza la importancia de los tatuajes como parte del desarrollo cultural y artístico humano.

Desde hace más de 5.000 años, los tatuajes han formado parte de diversas culturas en Europa, Asia y América del Sur. No obstante, el paso del tiempo y los procesos de momificación han dificultado el estudio de sus detalles.

En la primera imagen se ve a la momia bajo una luz blanca, mientras que la segunda muestra la misma momia iluminada con luz fluorescente. Foto: Judyta Bak/Museo Arqueológico Arturo Ruiz Estrada.

Uno de los principales desafíos es la pérdida de nitidez y la decoloración de los grabados, lo que complica la comprensión de su diseño original. Para abordar este problema, los investigadores aplicaron la fluorescencia inducida por láser, una técnica que permite captar imágenes detalladas a partir de la fluorescencia emitida desde el interior de los materiales analizados.

"Aguja" de cactus o hueso animal afilado

El estudio reveló que los tatuajes presentaban complejos motivos geométricos y zoomorfos, realizados con instrumentos finamente puntiagudos, posiblemente fabricados a partir de espinas de cactus o huesos animales afilados. "El nivel de detalle y precisión de estas obras de arte superó al de otros elementos culturales como la cerámica, los textiles y el arte rupestre", indicaron los autores en el artículo, subrayando el esfuerzo especial que los Chancay parecieron dedicar a algunos de estos grabados.

Para los investigadores, este hallazgo amplía la comprensión sobre el desarrollo artístico de la región en épocas precolombinas. La aplicación de la fluorescencia inducida por láser a restos momificados demostró ser una herramienta eficaz para desvelar detalles ocultos, abriendo nuevas posibilidades para el estudio de esta antigua forma de expresión cultural. Los científicos destacaron que esta metodología podría ser clave para profundizar en el conocimiento sobre los tatuajes y su significado en otras civilizaciones del pasado.