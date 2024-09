¿Elon Musk será el “Sturzenegger” de Donald Trump?

Probablemente nunca lo imaginó, pero el titular del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, podría ser la inspiración del magnate Elon Musk en su nueva ambición: reformar el Estado de los Estados Unidos.

Es sabido que cuando el empresario sudafricano pone la mira en un objetivo, no descansa hasta conseguirlo. Los ejemplos de sus éxitos abundan: Tesla se convirtió en la compañía de autos eléctricos más grande del mundo, SpaceX parece estar cada vez más cerca de que uno de sus cohetes llegue a Marte y la red social X se convirtió en el último refugio de la libertad de expresión.

Sin embargo, ahora el hombre más rico del mundo parece estar dispuesto a dejar de lado el mundo de los negocios para enfocarse en su máxima prioridad: achicar el gobierno, rebajar impuestos y quitar regulaciones para “sacarle la pata” del Estado al contribuyente en Estados Unidos.

Esas palabras resuenan en Argentina, ya que forman parte de la impronta del gobierno libertario de Javier Milei. Particularmente, la figura de Sturzenegger ha sido clave para avanzar en el proceso de reforma impulsado por la Casa Rosada. El ex presidente del Banco Central bajo la gestión de Mauricio Macri fue la “cabeza” del famoso Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 y la Ley Bases; esta última aprobada con modificaciones en el Congreso.

Desde que asumió el cargo el 5 de julio pasado, el ministro de Desregulación ha sido el artífice del avance hacia la reforma laboral y la desregulación del espacio aéreo. Al mismo tiempo dio de baja el “kiosko” de los registros automotores. Además, ya eliminó una cantidad significativa de trámites y burocracia en distintas dependencias estatales.

Y esto es solo el comienzo. Según adelantó el propio Milei hace un par de meses, hay en carpeta unas 3.200 nuevas reformas. "No vamos a parar hasta que Argentina sea el país más libre del mundo… No tengas dudas que va a haber más motosierra. Como va a haber más recaudación, esa recaudación se la vamos a devolver a los argentinos con baja de impuestos", agregó en ese sentido.

Sturzenegger no se quedó atrás: "Se viene más libertad", aseguró el funcionario semanas atrás. "Lo que toca en mi tarea, y la visión del presidente Javier Milei, es que los argentinos necesitan más libertad. Esa es la línea de lo que hacemos", señaló.

Elon Musk parece seguir de cerca el proceso de desregulación argentino. “¡El presidente Javier Milei está haciendo un trabajo increíble devolviendo a Argentina su grandeza!”, escribió el 2 de septiembre arrobando la cuenta del economista.

"Muchas gracias por tus palabras, Elon", respondió humildemente el mandatario a los pocos minutos. Hasta allí, el diálogo parecía cerrado, pero el dueño de X continuó: “¡De nada! El ejemplo que están dando con Argentina será un modelo útil para el resto del mundo”.

"Exactamente, trabajamos para mostrar al mundo que abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad. ¡Viva la libertad carajo!", cerró Milei.

En los nueve meses que lleva como jefe de la Casa Rosada, Milei ya se reunió personalmente con Musk en dos ocasiones. En abril, el economista argentino se encontró con el empresario sudafricano cuando visitó las oficinas de Tesla en Texas y al mes siguiente se dio el segundo encuentro en el marco de una cumbre global de inversores que se realizó en Los Ángeles.

Al parecer, el interés de Milei en atraer inversiones a Argentina es proporcional a la curiosidad de Musk por el proceso de reformas que está encarando el mandatario en su país.

De hecho, el hombre más rico del mundo sorprendió a propios y ajenos el pasado 12 de agosto cuando se autonominó para dirigir una dependencia del gobierno estadounidense que se encargue de desregular la economía del país.

La propuesta se la dio Musk, en una conversación en vivo en X, al expresidente y candidato a la Casa Blanca, Donald Trump. En el Space, Trump y Musk no escatimaron elogios hacia Milei, sobre todo en lo que hace a sus políticas de reducción del gasto público y de control de la inflación en Argentina. Es más, ambos señalaron que son un ejemplo para Estados Unidos.

"El nuevo jefe de un lugar llamado Argentina es genial. Es un gran fanático de MAGA [Make America Great Again]", afirmó Trump. "Hizo campaña con MAGA y lo llevó al extremo. Escuché que está haciendo un trabajo realmente fantástico", añadió.

El exmandatario estadounidense resaltó la adaptación del eslogan que lo llevó a la presidencia en 2016: "Se llama Make Argentina Great Again. Funcionó perfectamente". Trump alabó los recortes implementados por Milei, señalando: "Realmente recortó. Y estoy escuchando que esto está empezando a funcionar bastante bien. La inflación está bajando".

Por su parte, Elon Musk respaldó los comentarios de Trump y profundizó en el análisis de la situación argentina: "Milei está recortando el gasto del gobierno, simplificando las cosas, implementando regulaciones que tienen sentido. Y de la noche a la mañana, Argentina está experimentando una gran mejora en la prosperidad".

Musk aprovechó para establecer un paralelismo con la historia económica de Argentina: «Es también una lección para Estados Unidos. Argentina solía ser uno de los países más prósperos del mundo en los años 30 y 40, y debido a malas políticas gubernamentales, arruinaron el país». El magnate concluyó con una advertencia: "Si el gobierno está mal, se empobrece el pueblo".

En este marco, Trump criticó el "desastre con la inflación" duramente la gestión económica de la administración Biden-Harris. “La inflación proviene del gasto excesivo del gobierno porque los cheques nunca rebotan cuando los escribe el gobierno. Si el gobierno gasta mucho más de lo que recauda, eso aumenta la oferta monetaria”, explicó Musk tal como lo hacía Milei años atrás en la televisión.

Allí fue donde el dueño de X propuso la creación de una comisión de eficiencia gubernamental para revisar y optimizar el gasto público en Estados Unidos. "Necesitamos reducir nuestro gasto gubernamental y reexaminar. Creo que necesitamos una comisión de eficiencia gubernamental para decir: ‘¿Dónde estamos gastando dinero de manera sensata y dónde no?'", sugirió Musk.

"Yo estaría encantado de ayudar en esa comisión", sostuvo. Trump se mostró entusiasmado con la idea y elogió la capacidad de Musk para reducir costos: "Bueno, eres el mejor cortador. Miro lo que haces".

Más tarde, Musk escribió en un posteo: "¡Afuera!", en alusión al video que se hizo viral del presidente argentino durante su campaña, cuando explicaba que su plan de gobierno eliminaría gran parte de los ministerios, reduciendo al Estado a su mínima expresión.

Y parece que la propuesta de Musk va en serio. El empresario ha pedido la eliminación de los subsidios "de todas las industrias", elogiando incluso la propuesta de Trump de eliminar los créditos fiscales a los vehículos eléctricos, política que directamente repercutiría de manera negativa en Tesla.

En las últimas semanas, y en varias ocasiones, el director ejecutivo de SpaceX ha reiterado su interés en formar parte de una “comisión de eficiencia gubernamental” destinada a eliminar regulaciones y gastos superfluos.

El mes pasado, Musk publicó una imagen aparentemente generada por inteligencia artificial de sí mismo detrás de un atril etiquetado como “Departamento de Eficiencia Gubernamental”.

Por su parte, la prensa estadounidense ha informado que los asesores de Trump están deseosos de incorporar a destacados líderes empresariales para elaborar una lista de alto nivel para analizar y eventual eliminar los excesos federales.

Trump, por su parte, ha expresado que le gustaría tener al magnate en el gabinete pero que duda que pueda hacerlo ya que está muy ocupado con sus compañías.

"Él quiere involucrarse ahora. Mira, él está a cargo de grandes empresas y todo eso, así que realmente no puede. No creo que él sea capaz de manejar el trabajo del gabinete. Yo lo pondría en el gabinete, sin duda. Pero no sé cómo podría hacerlo con todas las cosas que tiene en marcha", dijo Trump en una entrevista reciente con Shawn Ryan.

El candidato republicano elogió al empresario, describiéndolo como un genio que hay que saber apreciar: "Tenemos una gran relación. Él [Musk es] genial. Es un personaje totalmente inusual. Es genial y es inteligente, y tenemos que valorar a nuestros genios. Ya sabes, no tenemos demasiados. Él es un tipo brillante y lo que realmente le gustaría hacer es involucrarse en la reducción de algunos gastos innecesarios. Y sabe cómo hacerlo y ama el país. Ya sabes, es algo increíble".

Consultado específicamente por la agencia Reuters a mediados de agosto sobre si incorporaría a Musk a su gabinete, Trump contestó: “Lo haría. Es muy inteligente.... Si él quisiera, yo sin duda lo haría, es un tipo brillante”.

Entonces, ¿Elon Musk se convertirá en el ´Sturzenegger´ de Donald Trump? "No puedo esperar. Hay mucho despilfarro y regulación innecesaria en el gobierno que debe desaparecer", expresó el empresario el 3 de septiembre al compartir un reporte del Washington Post que decía que Trump está considerándolo para que se encargue de la auditoría de las agencias federales para identificar programas que se deben recortar.

Si Trump gana las elecciones del 5 de noviembre, este objetivo de Musk, como otros que se ha propuesto a lo largo de su vida, estará más cerca de ser cumplido.