Boris Johnson reveló que planeó invadir Países Bajos para conseguir 5 millones de vacunas contra el Covid-19

El exprimer ministro británico Boris Johnson confiesa en sus memorias políticas que pensó en invadir Países Bajos a través de un ataque militar acuático para arrebatarles millones de vacunas de AstraZeneca para la Covid-19.

En un extracto de su libro 'Unleashed' (Desatado), publicado por el diario 'Daily Mail' este viernes, el ex líder conservador relató cómo fue el plan.

Dijo que, después de dos meses de negociaciones "inútiles" con la Unión Europea (UE) para la liberación de cinco millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca que estaban retenidas en un almacén de Leiden (Países Bajos), en marzo de 2021 convocó a las Fuerzas Armadas Británicas para exigir acciones.



En concreto, el plan de Johnson pasaba por cruzar el Canal de la Mancha de forma clandestina con lanchas neumáticas, navegar por los canales holandeses hasta llegar a las vacunas "secuestradas" y después retirarse con un camión articulado, aunque tras consultarlo con sus asesores finalmente desechó la idea, al considerar "una locura" la invasión de un aliado de la OTAN.



Según cuenta, el jefe adjunto del Estado Mayor de la Defensa, el teniente general Doug Chalmers aseguró que, pese a que el plan era "ciertamente factible", no sería posible llevarlo a cabo sin ser detectados por las autoridades neerlandesas.



La operación tenía como objetivo hacerse con lo que, en palabras del propio Johnson, legalmente era del Reino Unido y que "necesitaba desesperadamente" mientras la UE trataba al Gobierno británico "con malicia y rencor".



"(La UE) quería impedir que recibiéramos las cinco millones de vacunas, pero no dieron muestras de querer utilizar las dosis de AstraZeneca", escribió Johnson, que añadió que en ese momento la Comisión Europea había iniciado una "guerra legal" con los laboratorios británicos, alegando que la empresa no cumplía su contrato con las instituciones europeas.



Unas quejas que "no tenían sentido" para Johnson, pues afirmó que la presidenta del grupo de trabajo sobre las vacunas en el Reino Unido, Kate Bingham, había firmado un contrato "a prueba de bombas" con AstraZeneca.