Descubrimiento: los continentes ya se movían hace 4.000 millones de años

Un examen de rocas en Canadá sugiere que hace 4.000 millones de años, la tectónica de placas probablemente se parecía más a lo que experimentamos hoy de lo que los científicos consideraron, según un descubrimiento.

Publicada en Proceedings of the National Academy of Science (PNAS), la investigación científica estudió el mineral circón de dos de las piezas más antiguas de corteza intacta, que datan de entre 4.000 y 2.700 millones de años, y descubrió que la tectónica de placas antigua, o cómo los continentes se mueven e interactúan entre sí, probablemente era tan diversa como lo es en la actualidad.

"La tectónica de placas hace que nuestro planeta sea singularmente dinámico a escala del sistema solar", dijo en un comunicado Emily Mixon, autora principal del estudio e investigadora de la Universidad de Wisconsin-Madison. "Se ha planteado la hipótesis de que debido a que la tectónica de placas es importante para mover el carbono y el agua en escalas de tiempo largas, podría ser importante para la forma en que evolucionó la vida en la Tierra".

El movimiento de los continentes es destructivo: las rocas de la corteza se destruyen y se reciclan. Para revelar los antiguos procesos que se encuentran detrás de la tectónica, los investigadores estudiaron los circones, que son físicamente duraderos y resistentes a las alteraciones químicas.

Más específicamente, estudiaron los circones en el complejo Saglek-Hebron, de entre 3.900 y 2.700 millones de años, y en el complejo Acasta Gneiss, de entre 4.000 y 3.400 millones de años, -ambos en Canadá- y descubrieron que, en lugar de una progresión lineal de estilos tectónicos, desde lavas volcánicas y magmas que empujaban la corteza hacia el manto, seguidos de placas que chocaban entre sí y empujaban la corteza oceánica hacia el manto, coexistían muchos estilos diferentes, tal como lo hacen hoy.

"Entender cómo funcionaba la tectónica en los inicios de la historia de la Tierra es clave para identificar cuándo y cómo obtuvimos los estilos de tectónica moderna que vemos hoy, y cómo se podría esperar que estos estilos se vean en los inicios del desarrollo planetario de otros posibles planetas habitables", dijo Mixon.

