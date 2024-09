Qué dijo Donald Trump sobre la posibilidad de postularse nuevamente en 2028 si pierde ante Kamala Harris

El exmandatario y candidato presidencial, Donald Trump, adelantó que no volverá a presentar postulación en 2028 en caso de perder en los comicios del próximo 5 de noviembre.

"No, no me veo (postulándome de nuevo). Creo que eso será todo. No me lo imagino en absoluto", sostuvo el expresidente de 78 años durante una entrevista que le realizaron en el programa de televisión Full Measure.

Por otro lado, el postulante republicano mencionó la posibilidad de incluir en su hipotético gabinete al empresario tecnológico Elon Musk o al excandidato independiente Robert F. Kennedy Jr.

Trump indicó que Kennedy Jr., quien suspendió su candidatura presidencial y respaldó al expresidente el mes pasado, sería "excelente en materia de salud y medio ambiente".

Además, reconoció el "poderoso" apoyo público que está recibiendo de Musk y estuvo de acuerdo en que el multimillonario podría "ayudar a controlar el despilfarro gubernamental" porque, consideró, "él (Musk) es muy bueno recortando gastos".

"Él siente que estas son las elecciones más importantes que hemos tenido. Y como sabes, probablemente tenga un par de cosas más que hacer. Pero parece que podría estar dispuesto a involucrarse", expresó Trump en declaraciones recogidas por el portal mexicano El Universal.

El magnate pelea cabeza a cabeza con la candidata del Partido Demócrata, Kamala Harris, en la batalla por volver a la Casa Blanca. El espacio oficialista vio resurgir su apoyo después de que el presidente Joe Biden, de 81 años, se retiró de la contienda tras un catastrófico desempeño en un debate televisivo contra Trump.

El exgobernante perdió ante Biden en 2020, pero se negó a aceptar la derrota y diseminó entre sus simpatizantes la idea de que la elección le fue "robada", así como diversas teorías de la conspiración.