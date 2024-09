La demanda por acoso sexual y misoginia contra la productora de MrBeast, el youtuber con más seguidores del mundo

Tom Gerken

Título del autor,Reportero de Tecnología, BBC News

Quinientos millones de seguidores, una fortuna personal multimillonaria y un imperio empresarial global.

Se necesitaría mucho para destronar al mayor influencer de YouTube, Jimmy Donaldson, también conocido como MrBeast.

Pero un documento judicial de 54 páginas podría ser la prueba más difícil a la que se enfrenta hasta el momento.

Cinco mujeres emprendieron acciones legales contra la productora propiedad de MrBeast, MrB2024, y contra Amazon, luego de su participación en el programa Beast Games, que Amazon Prime Video está por lanzar.

El programa se ha publicitado como el reality show más grande de la historia: 1.000 concursantes competirán por un premio US$5 millones cuando el programa se emita, si es que se emite. La demanda lo ha sumido en una crisis.

Dentro de las varias páginas que incluye la demanda, las mujeres argumentan que "sufrieron particular y colectivamente" en un entorno que "sistemáticamente fomentó una cultura de misoginia y sexismo".

Esto ataca directamente la imagen que MrBeast ha desarrollado como uno de los tipos más amables de internet.

Revisé el documento, que incluye sugerencias de que los participantes estaban "mal alimentados y excesivamente cansados". Se afirma que las comidas se proporcionaban "de manera esporádica y escasa", lo que "puso en peligro la salud y el bienestar" de los concursantes.

En una sección donde casi todas las afirmaciones se eliminaron de la vista pública, se dice que los acusados "crearon, permitieron existir y fomentaron una cultura, un patrón y una práctica de acoso sexual, incluyendo un ambiente de trabajo hostil".

En agosto, el New York Times habló con más de una docena de participantes del programa (que aún no se estrena) y reportó que hubo "varias hospitalizaciones" en el set, con una persona diciéndole al periódico que pasó más de 20 horas sin recibir comida.

Concursantes también alegaron que no recibieron sus medicamentos a tiempo.

La BBC se ha puesto en contacto con MrBeast y Amazon; él aún no ha hecho comentarios con respecto al tema públicamente.

¿Perjudicarán estas últimas acusaciones la popularidad del rey de YouTube?

Fama y filantropía en ascenso

MrBeast tiene una base de seguidores impresionante, pero lo persigue la controversia.

No es la primera vez que MrBeast genera controversia este año y siempre ha logrado salir indemne.

En julio, el estadounidense de 26 años dijo que había contratado investigadores después de que su ex copresentadora Ava Kris Tyson fuera acusada de tratar de seducir bajo engaños a un adolescente.

Ava negó las acusaciones, pero se disculpó por "comportamientos pasados" que "no fueron aceptables".

MrBeast dijo que las "graves acusaciones" le generaron "repulsión".

Más tarde, surgieron más acusaciones sobre prácticas comerciales en un canal anónimo de YouTube que afirmaba ser de un exempleado.

La BBC no ha podido verificar de forma independiente las afirmaciones ni la identidad de esta persona.

Algunos de sus esfuerzos filantrópicos, como la construcción de pozos en África y el pago de cirugías para personas con problemas de audición y visión, han generado críticas en torno a la explotación.

"Las personas sordas como yo merecen algo mejor que la última pieza de 'porno inspiracional' que haga MrBeast", dijo una persona al diario inglés The Independent el año pasado.

Pero su imperio sigue creciendo. El martes pasado, un día antes de que surgiera la demanda, reveló una colaboración con otras caras famosas, KSI y Logan Paul: una nueva línea de alimentos diseñada para desafiar a Lunchables (una marca de alimentos).

Como escribí en un artículo el año pasado sobre su meteórico ascenso, MrBeast ha ganado sus millones a través de trabajo duro.

Sus videos son experiencias de gran presupuesto: el más popular—con unos 652 millones de reproducciones— es una recreación en la vida real del éxito de Netflix "El juego del calamar", con un premio de US$456.000.

La mayor parte de su filantropía es menos controvertida e incluye regalar casas, dinero en efectivo y automóviles. Esto ha contribuido a crear una imagen de él como uno de los "buenos" de internet.

Según su sitio web, ha entregado más de 25 millones de comidas a los necesitados de todo el mundo.

La gente continúa acudiendo en masa a sus canales sociales. En junio, logró los suficientes suscriptores para convertir su canal de YouTube en el más grande del mundo.

Según el sitio de estadísticas Socialblade, MrBeast obtuvo cinco millones de suscriptores adicionales solo en los últimos 30 días.

Esa es solo una métrica: no podemos saber cuántas personas se dieron de baja de su canal, por ejemplo.

Lo que es seguro es que el número de personas que han decidido activamente dejar de ver sus videos ha sido superado por aquellos que han decidido suscribirse.

La disculpa en YouTube

El youtuber Logan Paul continúa con su popularidad a pesar de un escándalo por publicar el cuerpo de alguien que se había suicidado.

MrBeast no es el único youtuber cuya popularidad se mantiene a pesar de la controversia; otros se han visto envueltos en tormentas más significativas que las suyas, y pocos han enfrentado consecuencias más allá de una disculpa pública.

Logan Paul enfrentó una reacción masiva en 2018 después de que subió un video a sus 15 millones de suscriptores mostrando el cuerpo de una persona que aparentemente se había quitado la vida.

Después de eliminar el video original, compartió una disculpa de menos de dos minutos titulada simplemente: "Lo siento mucho".

Ahora tiene 23 millones de suscriptores, es dueño de una bebida deportiva increíblemente popular y, hasta agosto, fue el campeón de Estados Unidos de la WWE. También ha tenido bastantes combates de boxeo en eventos de pague por ver.

Otros youtubers de alto perfil, incluyendo PewDiePie, James Charles y Jeffree Star, han tenido sus propias controversias y continuaron con sus carreras después de subir videos de disculpa.

Un ejemplo más reciente es Herschel "Guy" Beahm, conocido en línea como Dr Disrespect, quien admitió haber enviado mensajes a "un menor" en 2017.

Él enfatizó que "no sucedió nada ilegal, no se compartieron fotos, no se cometieron delitos" y se desconectó durante dos meses después de publicar la declaración.

Su transmisión de regreso a principios de este mes atrajo más de tres millones de vistas, a pesar de las críticas de otros streamers de alto perfil.

Dr Disrespect sigue siendo el segundo streamer más visto en EE.UU. este año, según Streams Charts.

El punto es que a los youtubers tienden a perdonarlos rápidamente.

¿Qué sigue para MrBeast?

La popularidad de MrBeast continúa en aumento, aunque no está claro qué efectos tendrá la demanda.

Mientras la base de fans de MrBeast ha continuado creciendo, la controversia vuelve a girar en torno a él, y su próximo movimiento podría determinar su éxito a largo plazo.

James Lunn, director de estrategia en Savvy Marketing, dice que la estrella está "en una posición increíblemente única" con una marca "multifacética" que abarca muchas industrias.

"Estamos realmente en aguas desconocidas", dice, y "un enfoque proactivo, abordando los problemas de manera transparente y asegurando la rendición de cuentas, podría proteger su marca".

La experta en marcas Catherine Shuttleworth dice que la "enorme escala" de la fama de MrBeast puede actuar como un amortiguador contra las reacciones negativas, pero que la última demanda judicial podría ser difícil.

"Cuando se trata de sus emprendimientos comerciales, particularmente aquellos dirigidos a familias y niños, como las barras de chocolate Feastables o Lunchly, es una historia diferente", dice.

"Los padres, que a menudo tienen el poder adquisitivo, tienden a ser menos tolerantes con las controversias que involucran seguridad, justicia y ética".

En agosto de 2023, cuando escribía sobre MrBeast, predije que pronto tomaría la corona de YouTube a pesar de que entonces tenía la mitad de suscriptores.

Ahora enfrenta desafíos adicionales a medida que su fama aumenta, y gran parte de internet espera ansiosamente su respuesta a lo que es, hasta ahora, una cara de una historia compleja.