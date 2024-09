Murió a los 63 años un reconocido actor de Karate Kid

Los fanáticos de las películas de Karate Kid se encuentran de luto tras la pérdida de un actor reconocido que participó de los films dirigidos por John Guilbert Avildsen. Se trata de Chad McQueen, un piloto automovilístico e hijo de Steve McQueen, quien falleció a los 63 años en Palm Springs, Los Ángeles, Estados Unidos.

Fue la familia del artista la que dio la noticia a través de un comunicado: “Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro padre, Chad McQueen. Su notable trayectoria como padre amoroso para nosotros, junto con su compromiso inquebrantable con nuestra madre, verdaderamente ejemplificaron una vida llena de amor y dedicación”.

Murió a los 63 años Chad McQueen.

“Su pasión por las carreras no solo destacó su talento excepcional, sino que también sirvió como una forma de honrar el legado de su padre, un testimonio de los valores inculcados en él”, remarcaron los hijos del actor, el cual si bien murió el miércoles, la noticia se dio a conocer dos días después.

McQueen llegó a la fama en la década de los 80s, cuando formó parte de las películas de Karate Kid, tomando el rol de uno de los villanos; aún así, no apareció en la secuela Cobra Kai, la serie que le sigue a la saga varios años después. Como dominaba las artes marciales, también participó en los films Ley marcial, Firepower, entre otros. Es, además, el hijo del legendario actor Steve McQueen, conocido por la popular serie de televisión Randall, el justiciero, y películas como The Magnificent Seven y The Great Escape.

Ambos no sólo compartían su pasión por la actuación, sino también por las carreras de autos. Compitió en importantes carreras y fue el fundador de McQueen Racing, una empresa que se ocupa de desarrollar automóviles y motos de alto rendimiento. No obstante, en 2006 debió dejar su vida como piloto cuando sufrió un importante accidente que no pasó a mayores.

Si bien las causas de muerte a sus 63 años no están definidas, se habla de otra fuerte caída que sufrió en el año 2020, de la que nunca habría podido recuperarse por completo y le generó algunos problemas de salud.

Video: una escena de Chad McQueen en Karate Kid