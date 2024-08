Chile no reconoce a Edmundo González como ganador de las elecciones en Venezuela

El ministro de Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, ha explicado este martes que no reconoce al excandidato presidencial venezolano Edmundo González como el ganador de las elecciones en Venezuela para "no repetir la experiencia de Juan Guaidó", autoproclamado como presidente en 2019 y reconocido por parte de la comunidad internacional, incluida la Unión Europea.

"Hay consenso en una gran parte de la comunidad internacional en no repetir la experiencia del 'presidente encargado' Juan Guaidó, básicamente porque no demostró ser efectiva y no produjo ningún cambio en Venezuela", ha declarado ante la Comisión de Exteriores del Parlamento y el Senado con el fin de abordar la situación en el país y la ruptura de las relaciones diplomáticas.

Van Klaveren ha remarcado que "los países que han reconocido como presidente electo a Edmundo González son muy pocos" y que "la mayoría" ha optado por no reconocer ni al opositor y a Nicolás Maduro, al tiempo que ha indicado que creen que "la probabilidad de fraude es muy alta". "Eso no lo negamos, pero de eso no hay que concluir que podamos reconocer a González", ha agregado.

El exembajador chileno en Venezuela, Jaime Gazmuri, que fue expulsado junto a toda la delegación diplomática por orden de Maduro, también ha asistido a la comisión y ha indicado que la elección "no está validada por ninguna consistencia del propio sistema electoral venezolano", ya que su resultado "no refleja lo que indica ni la ley ni la Constitución de Venezuela".

El Gobierno liderado por Gabriel Boric ha sido especialmente crítico con el chavismo desde la celebración de los comicios, desmarcándose de otros líderes regionales como el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, o el colombiano, Gustavo Petro, que han sido más cautos.

Video: represión en Venezuela

Dpa.