Piden el Nobel de la Paz para María Corina Machado, principal opositora del régimen de Nicolás Maduro

Miembros del Partido Republicano del Congreso de Estados Unidos, así como políticos e intelectuales de Chile, enviaron una carta al Comité Noruego del Nobel pidiendo que María Corina Machado, la opositora del régimen autoritario de Nicolás Maduro, sea nominada al Premio Nobel de la Paz. Se la destacó por su gran esfuerzo al intentar "restaurar la gobernabilidad democrática en Venezuela".

Mientras la dirigente convoca a una nueva marcha en el país para este miércoles a fin de endurecer el reclamo contra el régimen madurista, a nivel internacional sigue cosechando apoyo. “El liderazgo pacífico de Machado se ha convertido en un faro de esperanza y resiliencia para el pueblo venezolano, una verdadera encarnación del Premio Nobel de la Paz”, insisten en el comunicado emitido por senadores y legisladores estadounidenses.

Apuntaron contra la dictadura de Chávez y Maduro: la opresión, la tortura, el asesinato y la privación económica que ejerce este régimen, y cuyas situaciones sólo se han intensificado cada vez más desde las irregulares elecciones que hubo en el país, donde el presidente se autoproclamó victorioso sin presentar las actas que lo comprueben ni permitir el control de miembros de la oposición.

Políticos y funcionarios de distintos países piden nominar a María Corina Machado para el Nobel de la Paz.

Esta carta fue firmada por los senadores Rick Scott y Marco Rubio, y los legisladores Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Michael Waltz, Neal Dunn, Byron Donalds y Carlos Giménez. Los mismos aseguraron: "pocas veces hemos sido testigos de tanto coraje, altruismo y firme comprensión de la moralidad como en María Corina Machado”.

El apoyo que Machado recibe desde los Estados Unidos es tal que, días antes, cuatro rectores de distintas universidades de Florida la postularon al premio Nobel de la Paz 2025. Pero no se limita a este país, porque intelectuales de Chile apoyaron la misma iniciativa: el ex presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle y los ex ministros Soledad Alvear, Alejandro Foxley, Sergio Bitar, Osvaldo Puccio, Edmundo Pérez Toma, Jorge Burgos, Viviane Blanlot, entre otros.



Las selecciones de los nominados comenzarán en febrero del próximo año; luego se elegirá al ganador a finales del 2025. Según la página de la ONU, el Premio de la Paz ha de conferirse "a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos existentes y la celebración y promoción de procesos de paz".