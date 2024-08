Asombroso descubrimiento en rocas sobre el origen de la vida en la Tierra

Según un descubrimiento, una formación rocosa que se extiende por Irlanda y Escocia puede ser el registro más completo de la 'Tierra bola de nieve', momento crucial en la historia planetaria cuando el globo quedó congelado.

El estudio, publicado en el Journal of the Geological Society of London, descubrió que la Formación Port Askaig, compuesta por capas de roca de hasta 1,1 km de espesor, probablemente se formó hace entre 662 y 720 millones de años durante la glaciación Sturtian, la primera de las dos edades de hielo globales que se cree que desencadenaron el desarrollo de la vida multicelular compleja.

Un afloramiento expuesto de la formación, encontrado en las islas escocesas llamadas Garvellachs, es único ya que muestra la transición a la 'Tierra bola de nieve' desde un entorno tropical cálido anterior, según la investigación científica.

Otras rocas que se formaron en un momento similar, por ejemplo en América del Norte y Namibia, no muestran esta transición.

El autor principal, el profesor Graham Shields, de Ciencias de la Tierra de la UCL, dijo en un comunicado: "Estas rocas registran una época en la que la Tierra estaba cubierta de hielo. Toda la vida multicelular compleja, como los animales, surgió de esta congelación profunda, y la primera evidencia en el registro fósil apareció poco después de que el planeta se descongelara".

El primer autor Elias Rugen, candidato a doctorado en Ciencias de la Tierra de la UCL, dijo: "Nuestro estudio proporciona las primeras limitaciones concluyentes de la edad de estas rocas escocesas e irlandesas, lo que confirma su importancia global.

"La mayoría de las áreas del mundo no han notado esta notable transición porque los antiguos glaciares rasparon y erosionaron las rocas que se encontraban debajo, pero en Escocia, por algún milagro, la transición se puede ver".

La glaciación de Sturtiana duró aproximadamente 60 millones de años y fue una de las dos grandes heladas que ocurrieron durante el Período Criogénico (hace entre 635 y 720 millones de años). Durante miles de millones de años antes de este período, la vida consistía únicamente en organismos unicelulares y algas.

Después de este período, la vida compleja surgió rápidamente, en términos geológicos, y la mayoría de los animales actuales son similares en aspectos fundamentales a los tipos de formas de vida que evolucionaron hace más de 500 millones de años.

Una teoría es que la naturaleza hostil del frío extremo puede haber impulsado la aparición del altruismo, con organismos unicelulares que aprendieron a cooperar entre sí, formando vida multicelular.

Se cree que el avance y el retroceso del hielo en todo el planeta se produjo con relativa rapidez, a lo largo de miles de años, debido al efecto albedo, es decir, cuanto más hielo hay, más luz solar se refleja de vuelta al espacio, y viceversa.

El profesor Shields explicó: "El retroceso del hielo habría sido catastrófico. La vida se había acostumbrado a decenas de millones de años de congelación profunda. Tan pronto como el mundo se calentó, toda la vida habría tenido que competir en una carrera armamentística para adaptarse. Lo que sobrevivió fueron los antepasados ??de todos los animales".

Para el nuevo estudio, el equipo de investigación recolectó muestras de arenisca de la Formación Port Askaig de 1,1 km de espesor, así como de la Formación Garbh Eileach, más antigua, de 70 metros de espesor, que se encuentra debajo.

Analizaron minerales diminutos y extremadamente duraderos en la roca llamados circones. Estos pueden datarse con precisión ya que contienen el elemento radiactivo uranio, que se convierte (se desintegra) en plomo a un ritmo constante. Los circones, junto con otras evidencias geoquímicas, sugieren que las rocas se depositaron hace entre 662 y 720 millones de años.

Los investigadores dijeron que las nuevas restricciones de edad para las rocas pueden proporcionar la evidencia necesaria para que el sitio sea declarado como un marcador para el inicio del Período Criogénico.

Este marcador, conocido como Sección y Punto de Estratotipo de Límite Global (GSSP), a veces se denomina pico dorado, ya que se clava un pico de oro en la roca para marcar el límite.

Los GSSP atraen visitantes de todo el mundo y en algunos casos se han establecido museos en los sitios.

Video: etapas de una investigación

