La sorprendente frase de Donald Trump sobre Putin, Xi Jinping y Kim Jong-un: "Los conozco bien..."

Donal Trump se encamina a la presidencia de los Estados Unidos y , en una entrevista con Elon Musk, defendió la relación que tiene con los líderes extranjeros como Vladímir Putin (presidente de Rusia), Kim Jong-un (presidente de Corea del Norte) y Xi Jinping (presidente de China) y aseguró que llevarse bien con ellos es "bueno".

"Llevarse bien con ellos es algo bueno, no malo", le dijo al magnate Elon Musk en una conversación en directo con el dueño de X en esa plataforma.



"Conozco a cada uno de ellos. Y déjenme decirles, la gente dirá 'Oh, esto es terrible'. No digo nada bueno ni malo. Están en la cima de su juego, son duros, son inteligentes y van a proteger a su país. Probablemente aman su país. Es solo una forma diferente de amor, pero van a protegerlo", señaló.



Con la llegada de los demócratas al poder en enero 2021 esos líderes, según Trump, "no se pueden creer" el giro que ha dado Estados Unidos.



"Nuestro país está muy mal en este momento. Es un lugar tan diferente. Fuimos respetados. Hace cuatro años éramos respetados hasta el punto que cuando dije 'no compren petróleo' no lo hicieron", señaló, añadiendo que hay "cero posibilidades" de que Israel hubiera sido atacado bajo su mandato.

Donald Trump y Kim Jong-un. Foto: The White House

La "inmigración" salvó a Trump

Además, aseguró que la inmigración ilegal le "salvó" la vida el día de su ataque y bromeó con que incluso va a dormir con el gráfico que mostró al público y que al girar la cabeza le permitió esquivar la bala. "La inmigración ilegal me salvó la vida", le dijo al magnate Elon Musk en una conversación en directo con el dueño de X en esa plataforma.

El ataque, en el que resultó herido en una oreja, tuvo lugar el pasado 13 de julio durante un mitin en Butler (Pensilvania). Un joven de 20 años, abatido después por los agentes, le disparó desde un tejado que estaba fuera del recinto y consiguió matar a una persona del público y herir a otras dos.

Justo antes de ser alcanzado en la oreja, Trump giró su cabeza para mostrar a la gente un gráfico que apuntaba, según sus cifras a un descenso significativo de la caída de la llegada de inmigración ilegal durante su mandato.

"Fue un milagro. Si no hubiera girado la cabeza, no estaría aquí ahora hablando contigo, por mucho que me gustes", le comentó a Musk en una conversación que comenzó con 45 minutos de retraso porque según el magnate, la red sufrió un ataque masivo de denegación de servicio, conocido como DDOS.

Trump dijo alegrarse de haber usado ese gráfico. "Voy a dormir siempre con él", bromeó. Como es habitual en su discurso, acusó a la Administración de Joe Biden de abrir la frontera a los "inmigrantes ilegales" y de permitir que países como Venezuela hayan conseguido reducir su nivel de criminalidad al "deshacerse" de esas personas.

"Quería hacer saber (al público) que estaba bien. Era algo muy importante para mí. Antes de que me levantara y de que levantara el puño no sabían si estaba vivo. Y cuando lo hice simplemente se aliviaron y alegraron. El lugar se volvió loco", destacó.