¿Creatividad humana o Inteligencia Artificial?

La creatividad fue considerada durante mucho tiempo como una de las cualidades más distintivas de los seres humanos. Es la capacidad de generar ideas nuevas y originales, de ver conexiones donde otros no las ven, y de innovar en una variedad de campos.

Sin embargo, en la era de la inteligencia artificial (IA), surge una pregunta crucial: ¿puede la IA ser verdaderamente creativa? Para responder a esto, debemos explorar en profundidad lo que significa ser creativo y cómo este proceso difiere entre los humanos y las máquinas.

La creatividad es, esencialmente, el resultado de un proceso de analogías. Es decir, consiste en tomar una idea de un campo o situación y aplicarla, sola o en combinación con otras, a un nuevo contexto. Este proceso no es simplemente una cuestión de azar; implica un trabajo mental complejo. Los seres humanos experimentan este fenómeno como intuición, un destello repentino de inspiración que parece surgir de la nada pero que, en realidad, es el producto de muchas conexiones y asociaciones mentales trabajando en conjunto.

Por ejemplo, pensemos en el famoso caso de Isaac Newton y la manzana. El mito cuenta que Newton desarrolló su teoría de la gravedad al observar cómo una manzana caía de un árbol. Este momento de inspiración no fue un mero accidente, sino el resultado de la capacidad de Newton para conectar la caída de la manzana con la atracción gravitacional que afecta a todos los objetos. Su creatividad está explicada como ver más allá de lo evidente y formular una teoría científica revolucionaria.

La intuición juega un papel crucial en la creatividad humana. Es una forma de conocimiento que no pasa por un proceso verbalizable de razonamiento. En lugar de eso, es una síntesis rápida y automática de experiencias pasadas, conocimientos previos y conexiones mentales que permiten a una persona llegar a una idea o solución innovadora. Este método es algo que la inteligencia artificial, tal como la conocemos hoy, no usa.

Noticias Relacionadas Los datos "inventados" en la inteligencia artificial

La IA puede procesar enormes cantidades de datos a una velocidad increíble y puede identificar patrones y correlaciones que son invisibles para el ojo humano. Sin embargo, esta capacidad no debe confundirse con la intuición. La IA carece de la experiencia subjetiva y emocional que a menudo guía la intuición humana. En otras palabras, la IA no tiene una "corazonada" o una "inspiración"; producto de una larga cadena de sufrimientos y alivios ya que no puede sufrir, y simplemente sigue algoritmos y modelos predefinidos.

Entonces, ¿puede la inteligencia artificial ser creativa? La respuesta depende de cómo definamos la creatividad. Si consideramos la creatividad como la capacidad de generar algo completamente nuevo y original, no, ya que el humano tampoco puede y la IA solo puede hacer lo que los humanos pueden solo que más rápido. Sin embargo, si definimos la creatividad como la capacidad de combinar ideas existentes de maneras novedosas y útiles, la IA tiene un potencial ilimitado.

La IA puede analizar vastas cantidades de información y generar combinaciones de ideas que los humanos quizás no llegaron a considerar. Por ejemplo, en el campo del arte, hay programas de IA que pueden crear pinturas que imitan el estilo de artistas famosos o incluso producir obras completamente nuevas que algunos críticos consideran innovadoras. En la música, algoritmos de IA han compuesto piezas originales que son difíciles de distinguir de las compuestas por humanos.

A pesar de estos logros, la creatividad de la IA por ahora tiene sus limitaciones. La mayor barrera es la capacidad de identificar qué ideas o combinaciones serán efectivas o valiosas. Mientras que un ser humano puede tener una intuición sobre qué funcionará y qué no, basado en una rica experiencia personal y conocimiento del contexto, la IA depende de datos históricos y patrones preexistentes. Esto significa que la IA puede generar muchas ideas, pero no tiene hoy la capacidad innata para discernir cuáles de ellas serán exitosas o útiles, sin intervención humana pero viendo cómo progresan sus capacidades sin duda la tendrá en el futuro próximo.

Otra diferencia significativa entre la creatividad humana y la capacidad de la IA radica en la estructura organizacional. En un entorno humano, el trabajo creativo a menudo se organiza en una estructura piramidal. En la cima están los visionarios y líderes que guían el proceso creativo, seguidos por supervisores y trabajadores que implementan las ideas. Este sistema puede ser eficiente, pero también puede ser lento y complicado debido a la necesidad de coordinación y comunicación entre múltiples niveles.

La IA, por otro lado, puede funcionar en una estructura plana. No necesita supervisores ni una cadena de mando. Una vez adiestrada, una IA puede realizar tareas creativas y generar ideas sin necesidad de intervención humana constante. Esto le permite trabajar a una velocidad y eficiencia que los humanos no pueden igualar.

Finalmente, uno de los aspectos más importantes de la creatividad, tanto humana como artificial, es el tiempo. Los seres humanos vivimos nuestras vidas en una línea temporal, conscientes de nuestro pasado, presente y futuro y sabiendo que este se acaba Esta conciencia temporal influye profundamente en nuestra percepción del valor del tiempo y, por extensión, en cómo apreciamos y utilizamos la creatividad. La inteligencia artificial, al operar a velocidades mucho mayores, puede acortar significativamente el tiempo necesario para realizar tareas creativas, pero no puede reemplazar la riqueza de la experiencia humana que da contexto y significado a nuestras creaciones.

En suma, la creatividad humana y la capacidad de la inteligencia artificial para generar ideas son fenómenos relacionados Mientras que la IA puede acelerar el proceso de generación de ideas y combinar conocimientos de maneras novedosas, carece todavía de la "intuición" su fuente, la experiencia subjetiva que caracteriza la creatividad humana. La verdadera creatividad implica no solo la generación de ideas, sino también la capacidad de identificar cuáles de esas ideas serán valiosas y efectivas, un área en la que la intuición humana sigue siendo mas efectiva.

Las cosas como son.

*Mookie Tenembaum aborda temas internacionales como este todas las semanas junto a Horacio Cabak en su podcast El Observador Internacional, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.