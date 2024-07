El mensaje de Estados Unidos sobre las elecciones en Venezuela

Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, luego de que se publicaran los resultados del Consejo Nacional Electoral de Venezuela a favor de Nicolás Maduro, manifestó sus "serias preocupaciones". Por su parte, Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, comentó que "no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él".

Blinken pidió que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos para garantizar "la transparencia y la rendición de cuentas" y señaló: "Tenemos serias preocupaciones de que el resultado anunciado no refleje la voluntad o los votos del pueblo venezolano”.

Nicolás Maduro.

“Es fundamental que cada voto se cuente de forma justa y transparente, que los funcionarios electorales compartan inmediatamente la información con la oposición y los observadores independientes sin demora y que las autoridades electorales publiquen la tabulación detallada de los votos", declaró.

Blinken elogió a los votantes venezolanos al indicar que tuvieron "valentía y compromiso con la democracia frente a la represión" y expresó: "La comunidad internacional está observando esto muy de cerca y responderá en consecuencia Estados Unidos apoya al pueblo venezolano y sus aspiraciones democráticas. Seguiremos trabajando con las partes interesadas venezolanas y los socios internacionales para garantizar que se respeten las libertades y los derechos democráticos del pueblo venezolano".

Luis Lacalle Pou junto a Javier Milei.

Por su lado, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo a través de un mensaje en la red social X: “Así no! Era un secreto a voces. Iban a ´ganar´ sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”.