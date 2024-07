Descubrieron un nuevo depredador que habita aguas profundas y que tiene grandes ojos

Es común que el océano siga siendo un misterio para los seres humanos. Aunque algunos puedan dudar de esta afirmación, recientes descubrimientos subrayan su veracidad. Durante una expedición en las costas de la India, pescadores encontraron un depredador marino de aproximadamente 30 centímetros de longitud, el cual no había sido previamente identificado ni catalogado.

Se trata de un tiburón que fue atrapado en las redes de unos pescadores. Este nueva especie se caracteriza por tener grandes ojos y múltiples filas de dientes.

El descubrimiento fue parte de un estudio más amplio sobre los tiburones espinosos en las aguas profundas del país, publicado en la revista "Records of the Zoological Survey of India".

La nueva especie descubierta. Foto: Beura, Bineesh, Das, Swetha y Bhaskar (2024), compartida por Bineesh KK

Durante tres años, los investigadores monitorearon las capturas en los principales centros pesqueros y recopilaron ejemplares atrapados por pescadores artesanales. En particular, en Kerala, descubrieron 13 tiburones que no coincidían con las descripciones de especies conocidas. Al examinar estos ejemplares, los científicos confirmaron el descubrimiento de una nueva especie, bautizada como *Squalus hima* o tiburón espinoso indio.

Estos tiburones, que pueden alcanzar hasta cerca de 48 centímetros de longitud, poseen cuerpos esbeltos, hocicos puntiagudos y aproximadamente 24 filas de dientes. Sus ojos grandes y de un llamativo color turquesa son una característica distintiva.

Contrario a otras especies de tiburones espinosos, que son venenosos y poseen espinas en sus aletas dorsales como mecanismo de defensa, el tiburón espinoso indio no presenta estas características venenosas.

Los tiburones espinosos indios habitan a profundidades que varían entre los 300 y 600 metros y fueron nombrados en honor a la hija de uno de los coautores del estudio, Bineesh K.K. Esta especie ha sido identificada específicamente en el mar Arábigo, cerca de las costas de Kerala, un estado ubicado en el suroeste de India.

El equipo de investigación, compuesto por Sweta Beura, Bineesh K.K., Moumita Das, S. Swetha y Ranjana Bhaskar, utilizó técnicas de análisis de ADN y estudios morfológicos detallados para confirmar la clasificación de esta nueva especie.