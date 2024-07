Quienes fueron los otros presidentes de EE.UU. que renunciaron a su reelección

No ser reelecto es un fenómeno que se ha visto muchas veces en los Estados Unidos desde la primera presidencia que ejerció George Washington. A pesar de ello, Joe Biden es el primero en ser un candidato que va por la reelección decide motu proprio dar de baja su candidatura a tan solo unos meses de las elecciones presidenciales.

Desde adentro y afuera del Partido Demócrata presionaron a Joe Biden para que retirara su candidatura, lo que terminó anunciando este sábado para luego brindar su apoyo a su vicepresidenta Kamala Harris.

Ahora, el partido de los "burros" buscará ganar la carrera a la Casa Blanca con una campaña relámpago contra un Donald Trump que llega muy fortalecido.

En 1953, Harry Truman decidió no presentarse ni manifestar un apoyo claro a ningún candidato, luego de dos presidencias y una excepción que le permitía ir por una tercera, aunque él había promulgado la enmienda que lo impedía. En su caso, cabe señalar que ejerció la presidencia desde el final de la Segunda Guerra Mundial, durante la reconstrucción de Europa y el inicio de la tensión mundial con la Unión Soviética en Corea del Norte.

Lyndon Johnson asumió luego del asesinado de John Kennedy, en tiempos de una importante crisis mundial en el marco de la Guerra Fría. Durante su presidencia se enfrentó al movimiento por los derechos civiles, en los que habría fuertes hechos de represión, y el desembarco americano en Da Nang que dio inicio a la Guerra de Vietnam. Ambos motivos fueron suficientes para que se desplome su popularidad y no se presentara a las elecciones que ganó Richard Nixon.

Richard Nixon renunció y quedó alejado de la política tras el caso de Watergate. Foto: huffingtonpost.com.

Así como Johnson, aunque sin la misma conflictividad y descrédito, Theodore Roosevelt (1901-1909) y Calvin Coolidge (1923-1929) renunciaron a participar por una segunda reelección, aunque su primer mandato fuera asumido por acefalía. Coolidge, luego de esta decisión, se recluyó en una humilde casa rural y se retiró de la política, mientras que Roosevelt se mantuvo vinculado a la política y tuvo un fuerte enfrentamiento con el otro líder republicano William Howard Taft.

Este último, del Partido Republicano, es famoso no solo por perder con Kennedy, sino también por ser el único presidente americano en renunciar en medio de un caso de corrupción: Watergate. Tras su salida asumió Gerald Ford, que buscó ser reelecto pero no pudo conseguirlo y llegó, a la Casa Blanca, Jimmy Carter.

Igualmente el caso de Joe Biden no es similar a los que no accedieron a la reelección por decisión propia o por una derrota electoral en las presidenciales, sino que se resolvió por una interna del partido en la que se retiró luego de mucha presión hasta de sus seguidores. En las internas, el exvicepresidente de Barack Obama no tenía opositor, por lo que era fundamental que se retirara y el partido presentara a otro candidato que absorba sus votos. Kamala Harris, actual vicepresidente, será la candidata apoyada por Joe Biden. Foto: AFP.

Hubo también otros tres casos de este estilo: Franklin Pierce, que fue desplazado de la candidatura en la Convención Nacional Demócrata de 1856; Andrew Johnson que no pudo hacerse fuerte en la Convención Nacional Demócrata de 1868; y Chester Arthur que perdió su candidatura en la Convención Nacional Republicana de 1884. También, hay presidente que asumieron destacando que no buscarían la reelección: James Polk, James Buchanan y Rutherford Hayes, los tres durante el siglo XIX.