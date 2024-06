Emmanuel Macron disolvió la Asamblea Nacional y anunció elecciones legislativas anticipadas en Francia

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este domingo la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas, poco después de conocerse los primeros resultados de las elecciones europeas y que reflejan un contundente triunfo de la ultraderecha.

"He decidido darles la opción de nuestro futuro parlamentario. Esta decisión es difícil, pero es sobre todo un acto de confianza. He escuchado su mensaje, sus preocupaciones y no las dejaré sin respuesta", expresó el mandatario en un mensaje televisado donde reconoció que los comicios no le han deparado "un buen resultado".

"Dentro de unos instantes firmaré el decreto de convocatoria de las elecciones legislativas cuya primera vuelta tendrá lugar el 30 de junio y el balotaje el 7 de julio”, anunció Macron.

Las nuevas elecciones llegarán solo dos años después de las de junio de 2022, en las que Renacimiento, el partido del jefe del Estado, perdió la mayoría absoluta que había tenido en la legislatura 2017-22, lo que generó problemas al Gobierno a la hora de buscar socios parlamentario para aprobar sus reformas.

En concreto, la lista de la ultraderecha Agrupación Nacional (RN), partido que lidera Marine Le Pen, obtuvo el 32,4% de los votos (31 escaños), más del doble que la candidata del partido de Macron, Valérie Hayer.

"En Francia, los representantes de la extrema derecha alcanzan el 40% de los apoyos. Es una situación que no puedo obviar", remarcó el gobernante.

El triunfo de Jordan Bardella, el candidato del partido de Le Pen es el más alto de un partido en unos comicios europeos desde 1984. Tras estos resultados, RN es el segundo partido con más representación en el Parlamento.