El sorprendente sincericidio de Joe Biden sobre su edad, su desempeño en el debate y la promesa de "derrotar a Donald Trump"

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló en las últimas horas luego del debate que tuvo lugar el jueves por la noche y en el que estuvo mano a mano con Donald Trump. El mandatario estadounidense dijo que tiene la intención de derrotar al republicano y ratificó que seguirá en la carrera presidencial, en medio de los rumores que indicaban que podría haber un reemplazante. De hecho, un duro editorial de The New York Times pedía que el presidente se bajara de estas nuevas elecciones.

"Sé que no soy un hombre joven, para decir lo obvio", dijo un entusiasta Biden en un mitin un día después del enfrentamiento cara a cara con su rival republicano, que fue ampliamente visto como una derrota para el presidente de 81 años.

"No camino tan fácil como antes, no hablo tan bien como antes, no debato tan bien como antes", sostuvo según informó la agencia Noticias Argentinas, mientras la multitud coreaba "cuatro años más".

"No volvería a postularme si no creyera con todo mi corazón y alma que puedo hacer este trabajo. Hay demasiado en juego", dijo Biden.

Los tropiezos verbales de Biden y las respuestas ocasionalmente serpenteantes en el debate aumentaron las preocupaciones de los votantes de que podría no ser apto para cumplir otro mandato de cuatro años y llevaron a algunos de sus compañeros demócratas a preguntarse si podrían reemplazarlo como su candidato para las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre.

El portavoz de la campaña, Michael Tyler, dijo que no se estaban llevando a cabo conversaciones sobre esa posibilidad. "Preferimos tener una mala noche que un candidato con una mala visión de hacia dónde quiere llevar al país", dijo a los periodistas a bordo del Air Force One.La campaña celebró una reunión de "manos a la obra" el viernes por la tarde para asegurar a los empleados que Biden no se retiraría de la carrera, según dos personas familiarizadas con la reunión.

Hakeem Jeffries, líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, evitó responder directamente cuando se le preguntó si todavía tenía fe en la candidatura de Biden."Apoyo el boleto. Apoyo a la mayoría demócrata del Senado. Vamos a hacer todo lo posible para recuperar la Cámara de Representantes en noviembre. Gracias a todos", dijo a los periodistas.Algunos otros demócratas también objetaron cuando se les preguntó si Biden debería permanecer en la carrera.

"Esa es la decisión del presidente", dijo el senador demócrata Jack Reed a una estación de televisión local en Rhode Island.Pero varias de las figuras más importantes del partido, incluidos los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama, dijeron que se quedarían con Biden.

"Las malas noches de debate ocurren. Créeme, lo sé. Pero esta elección sigue siendo una elección entre alguien que ha luchado por la gente común toda su vida y alguien que solo se preocupa por sí mismo", escribió el expresidente demócrata Barack Obama en X.

El consejo editorial del New York Times, que respaldó a Biden en 2020, le pidió que se retirara de la carrera para darle al Partido Demócrata una mejor oportunidad de vencer a Trump eligiendo otro candidato. "El mayor servicio público que el Sr. Biden puede realizar ahora es anunciar que no continuará postulándose para la reelección", dijo el editorial.