Irán repartió tabletas de yodo entre la población: qué son y para qué sirven

Tras las amenazas del presidente Donald Trump de bombardear infraestructura clave de Irán , como centrales eléctricas, instalaciones energéticas e incluso plantas de agua si no se llega a un acuerdo político y si no se reabre el estrecho de Ormuz, el régimen comenzó a repartir tabletas de yodo entre la población ante la posibilidad de un conflicto de magnitud nuclear .

La distribución de tabletas de yodo suele activarse cuando existe riesgo de exposición a radiación . Se trata de una medida preventiva utilizada por gobiernos y organismos para reducir los efectos de uno de los elementos más peligrosos que puede liberarse en este tipo de situaciones.

Las tabletas contienen yoduro de potasio (KI) , una forma de yodo estable, es decir, no radiactivo. Su función principal es proteger la glándula tiroides, ubicada en el cuello, que utiliza yodo para producir hormonas esenciales para el organismo .

Donald Trump advirtió sobre una posible aniquilación de todo Irán "en una sola noche".

En una situación nuclear puede liberarse yodo radiactivo , una sustancia que las personas pueden inhalar o ingerir a través del aire, el agua o los alimentos contaminados. Si ese material llega al organismo, la tiroides puede absorberlo y acumularlo, lo que aumenta significativamente el riesgo de desarrollar cáncer de tiroides, especialmente en niños y adolescentes.

Las tabletas de yodo actúan saturando la glándula con yodo estable, por lo tanto, esto lleva a que la tiroides se “llena” y deja de absorber el yodo radiactivo que pueda encontrarse en el ambiente.

La radiación, temor de la humanidad. Foto: Wire. La radiación, temor de la humanidad. Foto: Wire.

Cuándo deben tomarse

Para que el medicamento sea efectivo debe ingerirse poco antes o inmediatamente después de la exposición a radiación, ya que si se toma demasiado tarde, su capacidad de protección disminuye considerablemente.

Por ese motivo, las autoridades suelen distribuirlas con anticipación en contextos de riesgo, para que la población pueda utilizarlas si se emite una alerta sanitaria.

Qué protección brindan y cuáles son sus límites

Aunque son una herramienta clave en emergencias nucleares, las tabletas de yodo no protegen contra toda la radiación.

Su efecto se limita a la tiroides y únicamente frente al yodo radiactivo, por lo que no evitan la exposición a otros materiales radiactivos ni protegen otros órganos del cuerpo, por lo que deben combinarse con otras medidas de seguridad, como refugiarse en lugares cerrados o evacuar áreas contaminadas.

Antecedentes de su uso en emergencias nucleares

La distribución masiva de estas tabletas ha ocurrido en distintos momentos de crisis nuclear en el mundo. Uno de los casos más conocidos fue tras el accidente de la central soviética durante el desastre nuclear de Chernóbil.

También se utilizaron durante la emergencia provocada por el accidente nuclear de Fukushima, cuando autoridades japonesas y organismos internacionales recomendaron su uso en las zonas con riesgo de contaminación radiactiva.

En escenarios de tensión geopolítica o riesgo nuclear, la distribución preventiva de tabletas de yodo suele ser una de las primeras medidas sanitarias que evalúan los gobiernos para proteger a la población.