Crisis en Bolivia: "Esto no es un golpe de Estado, es una comedia"

El levantamiento militar en Bolivia está siendo noticia en todo el mundo. Lo que en un principio catalogaban como "Golpe de Estado", horas después comenzó a ceñirse como un "autogolpe". Esto se debe las declaraciones del ex comandante general del Ejército boliviano, Juan José Zúñiga. Previo a ser detenido por la Policía, aseguró que fue el propio presidente, Luis Arce Catacora, quien le ordenó la acción: “El día domingo me reuní con el Presidente y me dijo que la situación está muy jodida, que esta semana va a ser crítica y que era necesario preparar algo para levantar su popularidad”, precisó.

Carlos Sánchez Berzain, exminisitro de Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, adhirió a las declaraciones de Zúñiga. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, sostuvo que "las encuestas de opinión pública establecidas por Gallup hace unas semanas, muestran que Arce Catacora es el antepenúltimo presidente con menos respaldo en la región. Tiene el 18% de apoyo popular. Entonces, eso, más todas las crisis, nos han llevado a utilizar un mecanismo que es muy usual en los sistemas del socialismo del siglo XXI. Hacen estos montajes y les ha salido mal".

El exfuncionario aseguró que Bolivia está "en un panorama de crisis" y procedió a explicar detalladamente lo que ocurrió en el país: "Hay que entender la situación de Bolivia y recordar que el país tiene hoy más de 300 presos políticos. Hay civiles, militares y eso está internacionalmente denunciado. Bolivia no es una democracia porque circula en la órbita de países como Cuba y Venezuela. Recordemos que hace unas semanas se hizo crisis en la región porque Bolivia firmó un acuerdo con Irán para constituirse básicamente en una base iraní que amenaza a todos los países vecinos. Bolivia está entregando su litio y uranio a Rusia e Irán. Entonces, hay una serie de elementos que hacen del régimen boliviano una situación irregular, pero además de esto, internamente hay una crisis económica terrible".

"Bolivia está sufriendo una serie de protestas, paros y huelgas porque no hay gasolina. Y Bolivia ha dejado de ser productor de gas y la Argentina lo sabe porque era uno de sus principales clientes y ahora ya no. Más bien, la Argentina vende gas a través de los gasoductos bolivianos. Además de esto, hay una disputa entre Evo Morales, que es el jefe local de este proyecto, y su operador al que ha puesto después de la denuncia y de la crisis de 2019, Luis Arce Catacora, que es ahora el jefe de Estado", sostuvo.

Evo Morales y Luis Arce Catacora.

Y continuó: "En ese contexto, esta semana se celebra la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Asunción del Paraguay, lo que genera un ambiente internacional de concentración de información importante para la región. Y de pronto, aparecen unas tanquetas en la plaza principal de la ciudad de La Paz, el comandante general del Ejército se hace presente con cierto tipo de amedrentamiento más bien que de violencia, y no pide el cambio del presidente, pide el cambio del gabinete para reconducir el gobierno. Ahí aparece el presidente Arce Catacora y el ministro de Gobierno y no pasa nada, no hay ninguna confrontación, nadie detiene a nadie.

Sánchez Berzain afirmó que "esto no es un golpe de Estado, es una comedia. En un golpe de Estado se controla físicamente áreas estratégicas, detienen a la gente del gobierno y piden cambiar al Gobierno".

En la línea del conflicto, el exministro argumentó que "Evo Morales y Luis Arce Catacora están confrontados porque el próximo año van a ser elecciones en el supremo sistema dictatorial". Y manifestó que "Zúñiga sale en defensa de Arce y dice que él no iba a permitir que Evo sea candidato y que si se candidatea, lo iba a meter preso. Eso también muestra un hecho de la confrontación. Ahora, el jefe de esta organización es Evo Morales. Él maneja las federaciones de productores de coca y de cocaína, que es la base política de esta estructura. Morales quiere volverse presidente y Arce Catacora se quiere reelegir".

Por último, Carlos Sánchez Berzain señaló: "El pueblo boliviano tiene un nivel de participación y de inteligencia que ha repudiado esto. Hay que ver la expresión de la gente que obviamente rechaza esto como una cortina de humo o burda para tratar de tapar la crisis y para hacer que el régimen permanezca un tiempo más".

