Discriminación a famosa periodista en Italia: "Estás aquí sólo por las tetas"

Se ha definido al sexismo como "discriminación sexual o discriminación de género: es el prejuicio o discriminación basada en el sexo o género" y es padecido, en todo sitio del mundo, y contra el cual el feminismo, en especial, lleva adelante una lucha. Ahora, es el caso de Italia, con las redes sociales, otra vez como protagonistas, e incluso del propio periodismo.

En el foco de la escena está una famosa periodista italiana, Diletta Leotta, quien, además, está novia con el arquero alemán Loris Karius, del Newcastle. La mujer ha sido criticada desde un sitio poco profesional.

En declaraciones al diario Corriere dello Sport, Leotta ha dicho que hay "ciertos comentarios que me duelen, sobre todo porque la mayoría de estos juicios vienen de mujeres. Un clásico es: 'No puedes ir a la cancha vestida así'".

Para ella, en cuanto a sentencias que recibe, en este caso de una colega, "lo peor sigue siendo: 'Estás aquí sólo por las tetas'. Esos comentarios me hirieron de muerte. Por la noche, en casa, lancé un llanto liberador. Luego saqué el león que había en mí, estudié mucho, me gradué para que nadie pudiera volver a decirme algo así".

Diletta Leotta tiene una destacada trayectoria. (X, @dilettaleotta)

La joven considera que el ataque "no fue exactamente envidia. Es una competición extraña para las mujeres, sobre todo cuando ocupamos puestos normalmente ocupados por hombres, como en el fútbol. Hay muchos codazos y reina la ley de 'mors tua, vita mea' ('tu muerte, mi vida', en latín). Si fuéramos más, la rivalidad se suavizaría".

Acerca de lo que lee en las redes sociales, Diletta estima que ya se ha acostumbrado, "aunque las críticas me siguen afectando más que los elogios. Cuando me escriben algo bueno, hago 'scroll' y leo otra cosa; cuando me dicen algo estúpido, sigo pensando en ello. Pero si realmente los escuchara, cerraría mi perfil".

Diletta Leotta sigue adelante. (X, @dilettaleotta)

CorriereDelloSport, Rt.